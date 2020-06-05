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Культура

13:30

Умер актер Михаил Кокшенов

утраты культура

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Советский и российский актер Михаил Кокшенов скончался. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева в своем Facebook.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" – сообщила автор.

Артисту было 83 года. В 2017 году он перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В актерскую профессию пришел после 1963 года, когда окончил Театральное училище имени Щукина. С 1966 года артист начал не только выступать на сцене, но и сниматься в кино.

За карьеру Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Актер сыграл в картинах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "Афоня", также был в составе актеров детского сериала-альманаха "Ералаш".

Помимо съемок в кино, артист занимался режиссурой и писал сценарии.

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