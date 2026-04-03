Фестиваль "День птиц" пройдет в Битцевском лесу 4 апреля

Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в творческих мастер-классах, посетить спектакли, кинопоказы, спортивные тренировки 4 и 5 апреля. О самых интересных мероприятиях грядущих выходных – в материале Москвы 24.

Мастер-классы, лекции и экскурсии

В первые апрельские выходные все желающих приглашают узнать историю Пасхи, смастерить поделки к празднику, позаниматься спортом, посетить лекции и концерт.

Например, любителей истории приглашают на экскурсию "Усадьба Нарышкиных в Кунцеве", которая пройдет в парке "Фили" 4 апреля. Посетители увидят двор усадьбы XVIII века, прогуляются вдоль пруда, а также узнают о создании садов и оранжерей, легендах, связанных с таинственными подземными ходами и "чертовым" оврагом.

Также в субботу с 11:00 до 14:00 в Битцевском лесу гостей приглашают на просветительский фестиваль "День птиц". Гости смогут посетить мастер-классы и поучаствовать в интеллектуальных викторинах.

В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" запланированы два события. С 11:00 до 14:00 в павильоне "Лекторий" проведут мастер-класс "Верба": участники смогут нарисовать ветки вербы в разных художественных техниках с добавлением декоративных элементов. А в 12:00 начнется орнитологическая экскурсия – гости смогут узнать о птицах, встречающихся в Москве, а также о местах их обитания. Вход свободный.

Кроме того, лекция из цикла мероприятий "Родительская гостиная" состоится в 12:00 в ландшафтном парке "Митино". Посетителям расскажут все о нюансах и деталях профориентации. В 18:00 в стеклянном павильоне детского парка имени Н. Н. Прямикова гости смогут посмотреть документальный фильм "Древний Египет. Земля возлюбленная". Картина создана при участии школы философии "Новый Акрополь". После зрители обсудят увиденное в формате дискуссии.

В воскресенье, 5 апреля, снова можно будет заглянуть в "Терлецкую дубраву", где с 11:00 до 13:00 пройдет мастер-класс "Корзиночки для пасхальных подарков". А с 13:00 до 14:00 можно будет освоить "Гимнастику мозга" – специальные упражнения для активизации работы органа.

В 12:00 в павильоне "Арт-парк" на территории Измайловского парка проведут открытую лекцию "Греческие музы. Девять ключей к счастью". Посещение свободное. Если хочется услышать рассказ об истории Пасхи, то следует заглянуть в усадьбу Воронцово в 13:00. Вход по билетам.

В поисках творчества в воскресенье советуют заглянуть в центр "Северное сияние". С 12:00 до 14:00 гости смогут присоединиться к мастер-классу по живописи "Волшебные краски" и нарисовать клоуна.

Зумба и йога

Время можно провести активно в рамках проекта "Спортивные выходные". Все занятия проходят под руководством профессиональных инструкторов и подходят участникам старше 18 лет с любым уровнем подготовки.

В числе локаций – инновационный центр "Сколково", где занятия проводятся каждые выходные. В субботу, 4 апреля, с 10:30 до 11:30 получится позаниматься йогой, а с 18:00 до 19:00 – танцами. В воскресенье, 5 апреля, с 10:30 до 11:30 можно будет посетить растяжку, но если хочется функциональной тренировки, то стоит заглянуть сюда с 18:00 до 19:00.

Организаторы отмечают: танцевальная тренировка включает элементы хип-хопа, самбы и джаз-фанка. Занятие улучшает координацию движений и поднимает настроение. Функциональная тренировка сочетает кардиоупражнения с силовыми, что повышает выносливость и укрепляет мускулатуру. Растяжка и йога – более спокойные занятия, которые улучшают осанку и способствуют обретению гармонии.

Похожие активности проходят и в торгово-развлекательном центре "Щелковский". В субботу, 4 апреля, с 10:15 до 11:15 здесь можно присоединиться к йоге, с 11:30 до 12:30 и с 19:00 до 20:00 – к танцевальной тренировке, с 16:30 до 17:30 – к растяжке, с 17:45 до 18:45 будет проходить функциональная тренировка.

В воскресенье, 5 апреля, с 10:15 до 11:15 гостей ждут на растяжку, а с 11:30 до 12:30 и с 17:15 до 18:15 – на танцевальную тренировку. Йога пройдет с 16:00 до 17:00, а джампинг – с 18:30 до 19:30.

Тем, кто хочет посетить занятие зумба-тонинг (ритмичная тренировка с утяжеленными каркасами), стоит заглянуть в культурный центр "Строгино". В субботу, 4 апреля, с 15:30 до 16:30 здесь получится позаниматься йогой, а с 17:00 до 18:00 – зумбой-тонингом. Высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ) пройдет с 18:30 до 19:15. В воскресенье, 5 апреля, с 10:30 до 11:30 запланирована растяжка, с 15:00 до 16:00 – фитрок, с 17:00 до 18:00 – танцевальная тренировка, с 18:30 до 19:15 – ВИИТ.

Три мушкетера и волшебные сказки

Также в грядущие выходные московские театры предлагают зрителям разнообразную программу. Например, спектакль "Детский альбом Чайковского" (0+) состоится 4 апреля в Театре на Малой Ордынке. В этот же день Московский новый драматический театр приглашает на спектакль "Конек-горбунок" (6+).

Для тех, кто ищет нечто фантастическое, 5 апреля на малой сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского представят спектакль "Мир потерянных животных" (6+). В центре сюжета – девочка Эльза, которая отправляется в фантастический мир за золотой рыбкой. В этом путешествии ее ждут встречи с хомяками, птицей-таксистом и даже кораблем с питомцами знаменитостей.

Если же хочется романтики, дуэлей и зажигательных песен, то 5 апреля можно отправиться в Государственный академический театр имени Моссовета. Здесь покажут "Три мушкетера" (12+) – музыкальную феерию по роману Александра Дюма.

Узнать подробности о программе, стоимости билетов, количестве свободных мест и других постановках в эти дни можно на сервисе Мосбилет.

