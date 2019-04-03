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Культура

3 апреля, 19:04

Концерт памяти Николая Петрова в Большом зале консерватории

культура концерты

14 апреля в Большом зале консерватории вспомнят Николая Арнольдовича Петрова – выдающегося пианиста, народного артиста СССР, профессора Московской консерватории.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Его дедом был знаменитый русский бас Василий Петров. А внук Николай получил блестящее образование в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории. С 19 лет, став лауреатом престижных конкурсов – имени Вана Клиберна в США и королевы Елизаветы в Бельгии, – он выступал в лучших залах мира. Музыкант основал Благотворительный фонд с целью поддержки молодых российских талантов, проводил ежегодный международный фестиваль "Кремль музыкальный".

Среди его сценических партнеров особое место занимал пианист Александр Гиндин. Их фортепианный дуэт завоевал огромную популярность у слушателей. На счету ансамбля – премьеры, оригинальные программы, многочисленные выступления в Москве и других городах России. "Для меня Николай Петров был как отец, как очень близкий, надежный друг, – признается заслуженный артист России Александр Гиндин. – Я старался брать с него пример. Вместе мы провели тысячи часов. Мы всегда были интересны друг другу в творческом плане".

В память об этой важной странице в судьбе обоих музыкантов 14 апреля в БЗК прозвучит Фантазия и фуга соль минор Иоганна Себастьяна Баха – любимого композитора Петрова. Сочинение прозвучит в транскрипции для двух фортепиано, где в дуэте с Гиндиным выступит лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов – воспитанник класса Петрова в Московской консерватории.

Николай Петров не замыкался только на академической классике и очень любил джаз. Баховский Концерт для клавира струнных и basso continuo ре минор предстанет в оригинальной версии – в джазовой обработке Валерия Гроховского, который в этот вечер также выйдет на сцену БЗК.

В концерте принимает участие Ансамбль солистов "Эрмитаж".

В программе:
Бах
Фантазия и фуга соль минор, BWV 542 (транскрипция для двух фортепиано Р. Бурмейстера)
Концерт для клавира струнных и basso continuo ре минор, BWV 1052 (джазовая обработка В. Гроховского)
Бранденбургский концерт № 5 ре мажор, BWV 1050
И. К. Бах
Концерт для клавира и струнных ми-бемоль мажор, соч. 7 № 5
Джазовые импровизации

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