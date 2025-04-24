Уходящая эпоха, пенсионерка, жена Галкина: кто Пугачева для москвичей?

Сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева отмечает день рождения – ей исполняется 70 лет. По случаю юбилея "иконы" решили узнать, кто Алла Пугачева для разных поколений москвичей: от 20 до 80 лет.

Фото: ТАСС/Анатолий Ковтун

Клавдия Шестакова, 80 лет, пенсионерка

Я уже 45 лет знакома с творчеством Пугачевой. В 1970-е голос у нее был хороший, задорно пела, ничего не скажешь. Всегда выступала в своем узнаваемом балахоне – наверное, потому что была кругленькой. Тогда ее творчество, наравне с песнями Лещенко и Леонтьева, было прорывом. Конечно, они все подняли эстраду. Одно время она даже была моей любимой певицей. Но сейчас Пугачева просто пенсионерка и больше ничего.

Наталья Черемушкина, 69 лет, медсестра

Мне было около 20, когда я в первый раз увидела выступление Пугачевой по телевизору: во время болгарского фестиваля "Золотой Орфей" она исполняла "Арлекино". Для меня это был восторг. Я обалдела от того, какой раскрепощенной она была на сцене: эпатажный костюм, распущенные волосы. В 70-е–80-е для нас это было "Ого!" Мы абсолютно не привыкли к такому: все были скованы и упакованы в строгие костюмы. А она полуголая (по тем меркам) зажигала на сцене. Это ведь здорово! Несмотря на эффект "вау", никогда не считала ее своей любимой исполнительницей, были голоса куда лучше – Магомаев, Кобзон. Они-то и ассоциируются с родиной, с СССР. Для меня Алла была и есть талантливая и самобытная женщина, которая добилась всего сама. Но она точно не синоним нашей страны.

Екатерина Мягкова, 46 лет, бухгалтер

Впервые услышала песню Пугачевой "Все могут короли", когда мне было три года: она звучала из папиного катушечного магнитофона, а я танцевала под нее с колготками на голове, заплетенными в косы. Я выросла на ее песнях – это детство, юношество и отрочество, на этом, пожалуй, все. Первая ассоциация со словом "Алла" – как раз Пугачева. Не все ее песни нравятся, но точно могу сказать, что она часть моей жизни. Любимая эпоха в творчестве Аллы – ее дуэт с Кузьминым, в нем она расцвела. А вот в 2019 году – это прежде всего мама, бабушка, еще раз молодая мама двух детей и жена Галкина.

Оксана Качалова, 39 лет, президент благотворительной организации

Впервые услышала песни Пугачевой, когда мне было пять лет. Тогда они очень понравились: ассоциировались с яркими, смешными, задорными образами. В семь–восемь лет даже считала ее любимой исполнительницей. Для меня Алла – женщина с большой буквы, трудяжка, творческий и амбициозный человек. Уважаю ее. Она в свое время взорвала музыкальный Олимп репертуаром и нестандартным исполнением. Ведь когда она начинала, в приоритете были мужчины на сцене, а она сначала встала с ними наравне, а потом и поднялась выше. Вообще она ассоциируется у меня с Тиной Тернер: такие же нелегкие судьба и путь к славе, твердые воля и характер. Но сейчас Алла Пугачева – уходящая эпоха, по крайней мере, для меня.



Алла Пугачёва в гостях у Юрия Чернавского (Берлин, Германия, 1992). Фото: Wikipedia

Борис Азанов, 27 лет, программист

Помню, когда мне было лет семь, Пугачева нравилась моим родителям. Тогда ее песни не вызывали у меня отвращения – что уже хорошо. Она всегда ассоциировалась с советской эстрадой и Филиппом Киркоровым. Сейчас, когда слышу имя Пугачевой, вспоминаю песню "Что ты делаешь, Алла", но о чем она и кто ее поет – сказать не могу (песня Пугачевой и Сергея Зверева. – Прим. ред.). В свои лучшие годы она, наверное, была выдающейся певицей, но я мало знаю о том времени. Вообще не очень шарю в поп-музыке. Но точно знаю, что сегодня Пугачева – это старая тетя, которой стоит воспитывать детей и внуков, а на сцену ее лучше не пускать: ее творчество морально устарело. В этом нет ничего плохого, это естественный процесс. Ведь Алла – это про Советский Союз, никак не про Россию.

Анастасия Суслова, 20 лет, администратор сетевого магазина

Не скажу, что когда-то, даже в детстве, Алла Пугачева производила на меня хоть какое-то впечатление. Мне по нраву были рок и Кипелов. Но вот ее песня "Миллион алых роз" запомнилась, прямо въелась в память, как любая случайно услышанная российская попса по радио. Ничего особо про нее не знаю, она у меня ассоциируется только с большой обсуждаемостью личной жизни: сначала Киркоров, потом Галкин...

Юбилейный концерт "Алла Пугачева. P.S."

17 апреля в 19:00

Государственный Кремлевский дворец

Билетов на официальном сайте нет

Концерт "Наша Алла"

24 и 25 апреля в 20:00

"Гоголь-центр", Казакова, 8

Билеты: 3 000–10 000 рублей