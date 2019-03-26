Главные концерты апреля: от Гречки до Пугачевой

Пугачева отмечает юбилей, Гречка, которую терпеть не может Земфира, представит новый материал, самая популярная группа Грузии привезет новый альбом и другие музыкальные события апреля.

OQJAV

Жанр: инди-поп



Видео:YouTube/OQJAV – тема

Когда-то группа OQJAV (произносится "окуджав") создавала умную инди-музыку с реверансом в сторону электроники для аудитории до 30. В 2017-м состав команды обновился и OQJAV стали создавать умную и меланхоличную инди-музыку уже для всех, вне зависимости от возраста. В рамках апрельского концерта пройдет презентация новой песни под названием "Толстый котик".

4 апреля, 20:00

"Москва", Нижний Сусальный переулок, 5, строение 25

Билеты – от 1 200 рублей.

﻿Ева Польна

Жанр: европоп



Видео:YouTube/MELOMAN MUSIC

﻿Экс-участница "Гостей из будущего", которая вот уже 20 лет выпускает сочный европоп с чувственно-ироничной поэзией, обычно устраивает шоу осенью. Программу "Лирика" она презентует в апреле неслучайно: "Весна – пора надежд, мечтаний, романтики и любви, сообщает она поклонникам, – в этом концерте мы собрали самые красивые, чувственные, нежные композиции, чтобы встретить это прекрасное время года вместе с вами".

﻿6 апреля, 19:00

Vegas City Hall, Международная улица, 12, Красногорск

Билеты – от 600 рублей.

"Гершвин-гала"

Жанр: опера, джаз

Видео:YouTube/Басиния Шульман



В первом отделении вечера, посвященном наследию одного из самых ярких американских композиторов и пианистов ХХ века, прозвучит "Рапсодия в стиле блюз". Партию солирующего фортепиано исполнит Басиния Шульман – российская пианистка, которая огромное внимание уделяет импровизации и кроссоверу. Во втором отделении слушателей ждут фрагменты оперы "Порги и Бесс": в ней впервые на оперной сцене зазвучали джазовые и блюзовые мотивы и негритянский фольклор. Специально для этого концерта в Москву приезжают американские звезды оперной сцены – баритон Реджинальд Смит-младший и сопрано Джанина Бернетт.

8 апреля, 19:00

Большой зал Московской консерватории, Большая Никитская, 13/6

Билеты – от 1 500 рублей

Гречка

Жанр: инди-фолк

Видео:YouTube/Музыкальный бункер

На концерте в клубе RED Гречка презентует новый альбом. Проникновенные песни под гитару 19-летней Насти Ивановой из Кингисеппа нравятся и ее ровесникам, и публике под сорок. Гречка – девушка загадочная: ее манера исполнения ассоциируется с легендарной Янкой Дягилевой, самый большой хит "Люби меня, люби" является "переосмыслением" шлягера поп-группы "Отпетые мошенники", а среди ее кумиров – Майли Сайрус. Напомним, что дополнительной популярности ей добавило неприятие певицы Земфиры, которая заявила, что терпеть не может песни Гречки. Зато они по душе самой популярной певице последних лет Монеточке.

11 апреля, 19:00

RED, Болотная набережная, 9, строение 1

Билеты – от 1 000 рублей.



﻿"Аквариум"

Жанр: фолк-рок

Видео:YouTube/Аквариум – тема

Группа Бориса Гребенщикова даст еще один концерт в Москве в рамках юбилейного тура "БГ65", который стартовал в конце прошлого года. В столицу "Аквариум" прилетит из Хельсинки, кроме известных хитов, должен прозвучать также новый материал.

﻿11 апреля, 20:00

Vegas City Hall, Международная улица, 12, Красногорск

Билеты – от 1 500 рублей.

﻿Mgzavrebi

Жанр: фолк-рок

Видео:YouTube/BandMgzavrebi

﻿Самый известный фолк-рок-проект Грузии представит московской публике новый альбом GEO. Вот что об этой пластинке рассказал фронтмен группы Гиги Дедаламазишвили: "Это очень человечный альбом, альбом про человека, который чувствует разное: от бесконечной любви до меланхолии, боли, радости. Человека, уже прожившего какую-то жизнь, и человека, который уже давно не ребенок. Это самая смелая и очень эмоциональная пластинка – наверное, самая эмоциональная из всех что мы выпустили".

﻿12 апреля, 20:00

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

Билеты – от 1 500 рублей.



﻿Алла Пугачева

Жанр: поп

Видео:YouTube/aaasssdd100

Тот случай, когда шум вокруг проданных билетов (и цен на них) несколько заслонил масштаб события. А зря. Алла Борисовна, которая в апреле отмечает круглую дату, время от времени появляется на юбилейных мероприятиях, но полноценных концертов не дает уже много лет. Никто не знает, когда Примадонна презентует собственную шоу-программу в следующий раз, поэтому, если вам удалось купить билет на юбилейный вечер за адекватные деньги (а они закончились еще в декабре), возможно, вы услышите новые версии хороших советских песен: "Как тревожен этот путь", "А знаешь, все еще будет" и "Белая дверь".

17 апреля, 19:00

Государственный Кремлевский дворец

Билетов нет

"Sound Up: Эдуард Артемьев (Ultra)"

Жанр: неоклассика

Видео:YouTube/Rocktone Rw

Одному из главных советских кинокомпозиторов Эдуарду Артемьеву всегда удавалось сочетать академическое звучание, русские национальные мотивы и электронику, большая часть которой записывалась на отечественном аналоговом синтезаторе АНС (саундтрек к "Солярису" Тарковского в том числе). На апрельском концерте в рамках проекта Sound Up прозвучат избранные кинопартитуры Артемьева в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством дирижера Сергея Скрипки и вокального ансамбля Intrada.

18 апреля, 20:00

Концертный зал "Зарядье", Варварка, 6, строение 4

Билеты – от 1 300 рублей.



Баста

Жанр: хип-хоп

Видео:YouTube/ТО "Gazgolder"

﻿В апреле самый народный рэпер страны Василий Вакуленко даст в Москве три концерта в трех абсолютно разных местах. 18 апреля его можно будет увидеть на сцене ММДМ, 19 апреля – в "Крокусе", а в день своего 39-летия, 20 апреля, – на арене "Мегаспорта", где (на минутку!) 16 000 зрительских мест. Никаких пресс-релизов о программе концертов

не выпущено, но известно, что в Доме музыки Баста выступит с акустической программой. Есть основания предполагать, что программы в "Мегаспорте" и "Крокусе" будут разными, так что вот подарок для настоящего фаната творчества Василия: билеты на три концерта.

18 и 19 апреля в 20:00, 20 апреля в 19:00

Московский международный Дом музыки, Космодамианская набережная, 52, строение 8

Crocus City Hall, Международная улица, 20, Красногорск

ДС "Мегаспорт", Ходынский бульвар, 3

Билеты – от 3 000 рублей.

﻿"Зимавсегда"

Жанр: поп-рок

Видео:YouTube/Зимавсегда

﻿Питерский проект, основанный волгоградцем Евгением Кубыниным, вот уже 10 лет исполняет нежные и немного сентиментальные песни о надежде. Их нечасто крутят по радио, группу крайне редко показывают по ТВ, зато живые выступления Кубынина и компании всегда и везде проходят с аншлагами. В конце апреля концертом в Москве "Зимавсегда" завершит свой крупномасштабный "Ледовитый тур", а заодно презентует сингл "Одному".

26 апреля, 20:00

Powerhouse, Гончарная, 7/4

Билеты – от 600 рублей.