Цвет настроения: синий. Что такое голубая матча?

Продолжаем дегустировать необычные напитки и рассказывать про них. Сегодня – голубая матча (про зеленую мы уже писали). Опять же на любителя или убежденного ЗОЖника.

Что это такое?

Голубая матча – порошковый чай из высушенных цветов мотылькового горошка (тайское название этого растения – анчан, а по-научному – клитория тройчатая). Чаще всего цветки используют как натуральный краситель: окрашивают как ткани, так и еду. Но пить их тоже можно, даже полезно.

Чем голубая матча отличается от зеленой?

Начнем с того, что это два абсолютно разных напитка. Единственное, чем они похожи – названием. Обычная матча – напиток из листьев зеленого японского чая, которые выращивают в определенных условиях. Его фишка в количестве антиоксидантов. Так что многие его пьют вместо горсти витаминов каждое утро, закрывая глаза на горький травянисто-овощной вкус. Голубая матча – не такая полезная штука, и, кстати, не такая уж вкусная, хоть и сладкая. Но внешне выглядит эффектно, поэтому пользователи Instagram ее очень любят. Отсюда и слава у напитка.



Это вообще полезно?

Экстракт из корней пьют для стимуляции кровообращения и улучшения памяти, также им лечат бессонницу, хроническую усталость и депрессию. Чай из цветков мотылькового горошка повышает иммунитет, оздоравливает кожу и снижает уровень холестерина в крови. Но с зеленой матчой голубая все равно не сравнится.

Синий цвет – это химия?

Нет, весь секрет в цветах мотылькового горошка. Они реагируют на уровень pH продукта, к которому их добавляют. Например, цвет электрик получается от смешения воды и цветов, а если добавить туда сок лимона, то жидкость станет фиолетового цвета.

Где продают голубую матчу в Москве?

Голубой чай не такой популярный, как зелeная матча, поэтому он редко встречается в кафе и ресторанах. Вот парочка мест, где он точно есть в меню: кафе "Хлеб Насущный", ресторан Remy Kitchen Baker и гастромаркет 42 Coffee Shop.

Мнения редакции



Ксения Сергиенко специальный корреспондент Голубая матча пахнет как несоленая горячая кукуруза. По вкусу напоминает винегрет из вареного зеленого горошка, травы и петрушки. Сначала немного гадко, но так как мы пробовали матчу на овсяном молоке, после овощного микса было сладкое послевкусие. Напиток подойдет тем, кто любит контрасты или любителям дабл ощущений.