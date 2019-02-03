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Культура

3 февраля, 00:00

Цвет настроения: синий. Что такое голубая матча?

культура еда weekend

Продолжаем дегустировать необычные напитки и рассказывать про них. Сегодня – голубая матча (про зеленую мы уже писали). Опять же на любителя или убежденного ЗОЖника.

Что это такое?

Фото: depositphotos/Ablozhka

Голубая матча – порошковый чай из высушенных цветов мотылькового горошка (тайское название этого растения – анчан, а по-научному – клитория тройчатая). Чаще всего цветки используют как натуральный краситель: окрашивают как ткани, так и еду. Но пить их тоже можно, даже полезно.

Чем голубая матча отличается от зеленой?

Начнем с того, что это два абсолютно разных напитка. Единственное, чем они похожи – названием. Обычная матча – напиток из листьев зеленого японского чая, которые выращивают в определенных условиях. Его фишка в количестве антиоксидантов. Так что многие его пьют вместо горсти витаминов каждое утро, закрывая глаза на горький травянисто-овощной вкус. Голубая матча – не такая полезная штука, и, кстати, не такая уж вкусная, хоть и сладкая. Но внешне выглядит эффектно, поэтому пользователи Instagram ее очень любят. Отсюда и слава у напитка.

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Это вообще полезно?

Экстракт из корней пьют для стимуляции кровообращения и улучшения памяти, также им лечат бессонницу, хроническую усталость и депрессию. Чай из цветков мотылькового горошка повышает иммунитет, оздоравливает кожу и снижает уровень холестерина в крови. Но с зеленой матчой голубая все равно не сравнится.

Синий цвет – это химия?

Нет, весь секрет в цветах мотылькового горошка. Они реагируют на уровень pH продукта, к которому их добавляют. Например, цвет электрик получается от смешения воды и цветов, а если добавить туда сок лимона, то жидкость станет фиолетового цвета.

Фото: depositphotos/FanyHoney

Где продают голубую матчу в Москве?

Голубой чай не такой популярный, как зелeная матча, поэтому он редко встречается в кафе и ресторанах. Вот парочка мест, где он точно есть в меню: кафе "Хлеб Насущный", ресторан Remy Kitchen Baker и гастромаркет 42 Coffee Shop.

Мнения редакции

Голубая матча пахнет как несоленая горячая кукуруза. По вкусу напоминает винегрет из вареного зеленого горошка, травы и петрушки. Сначала немного гадко, но так как мы пробовали матчу на овсяном молоке, после овощного микса было сладкое послевкусие. Напиток подойдет тем, кто любит контрасты или любителям дабл ощущений.
Ксения Сергиенко
специальный корреспондент

Возлагала на синюю матчу большие надежды. Я фанат традиционной (то есть зеленой) версии, но меня постигло разочарование. Да, это, конечно, можно пить. Только зачем? Вкус растительного молока (пробовала на соевом и на овсяном) не влияет на общее впечатление – такими на вкус должны быть помои. Одна радость – можно вывесить в инстаграм и прослыть большим оригиналом. Если хотите откликов на свои stories – голубая матча беспроигрышный вариант.
Евгения Смурыгина
редактор

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