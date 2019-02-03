Цвет настроения: синий. Что такое голубая матча?

Продолжаем дегустировать необычные напитки и рассказывать про них. Сегодня – голубая матча (про зеленую мы уже писали). Опять же на любителя или убежденного ЗОЖника.
Что это такое?
Голубая матча – порошковый чай из высушенных цветов мотылькового горошка (тайское название этого растения – анчан, а по-научному – клитория тройчатая). Чаще всего цветки используют как натуральный краситель: окрашивают как ткани, так и еду. Но пить их тоже можно, даже полезно.
Чем голубая матча отличается от зеленой?
Начнем с того, что это два абсолютно разных напитка. Единственное, чем они похожи – названием. Обычная матча – напиток из листьев зеленого японского чая, которые выращивают в определенных условиях. Его фишка в количестве антиоксидантов. Так что многие его пьют вместо горсти витаминов каждое утро, закрывая глаза на горький травянисто-овощной вкус. Голубая матча – не такая полезная штука, и, кстати, не такая уж вкусная, хоть и сладкая. Но внешне выглядит эффектно, поэтому пользователи Instagram ее очень любят. Отсюда и слава у напитка.
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Это вообще полезно?
Экстракт из корней пьют для стимуляции кровообращения и улучшения памяти, также им лечат бессонницу, хроническую усталость и депрессию. Чай из цветков мотылькового горошка повышает иммунитет, оздоравливает кожу и снижает уровень холестерина в крови. Но с зеленой матчой голубая все равно не сравнится.
Синий цвет – это химия?
Нет, весь секрет в цветах мотылькового горошка. Они реагируют на уровень pH продукта, к которому их добавляют. Например, цвет электрик получается от смешения воды и цветов, а если добавить туда сок лимона, то жидкость станет фиолетового цвета.
Где продают голубую матчу в Москве?
Голубой чай не такой популярный, как зелeная матча, поэтому он редко встречается в кафе и ресторанах. Вот парочка мест, где он точно есть в меню: кафе "Хлеб Насущный", ресторан Remy Kitchen Baker и гастромаркет 42 Coffee Shop.