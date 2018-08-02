Фестиваль "Поток": что это, зачем это и почему его не стоит пропускать

Обозреватель портала Москва 24 Алексей Певчев пообщался с одним из организаторов "Потока" накануне мероприятия.

Фото: пресс-служба фестиваля

Примеров, когда фестиваль, имеющий долгую и яркую историю, способен на время прекратить свое существование и возродиться в новом виде, не потеряв лица и преданной публики, практически не существует. Тем интереснее, что подобное вполне возможно произойдет в грядущие выходные посредством слияния двух фестивальных имен "Пустые Холмы" и "Тримурти" под общим названием "Поток". Ни один из этих фестивалей не имеет ни спонсоров, ни господдержки, не использует никакие популистские ходы для привлечения публики. Тем не менее каждый из них собирает тысячи любителей неформатной музыки и неформального отдыха.

Нынешний организаторский тандем в случае успеха может наглядно доказать, на что способна группа энтузиастов, которая конструирует новый фестиваль, руководствуясь абсолютно нетипичными методами. Один из организаторов "Потока" в прошлом – организатор фестиваля "Пустые Холмы" Денис "Харлей" Лыхин побеседовал с обозревателем портала Москва 24 Алексеем Певчевым.

Ваше имя для меня в первую очередь ассоциируется с фестивалем "Пустые Холмы", поэтому давайте немного поговорим о нем. По уровню свободы и четкой организации "ПХ" был самым необъяснимым. Как все началось?

Это произошло в 1998 году, я был просто зрителем. Это был клубный фестиваль, назывался он "Полые Холмы", как и оригинальный роман Мэри Стюарт. Потом мы поняли, что хочется делать именно open-air: интересен масштаб, интересно смешивать "несмешиваемое". Для нас тогда это все было в новинку.

Мы ведь только слышали, что такое где-то есть: "Нашествие" еще не началось, о Грушинском фестивале мы честно ничего не знали. Для нас лесной фестиваль на открытом воздухе был чем-то таким волшебным, что происходит где-то на Западе, в Европе. Единственный образ, который приходил в голову: звук настраивающихся гитар в поле.

Идея родилась у двух-трех человек, нам удалось ее как-то транслировать, и вот в 2003 году мы сделали первый фестиваль "Пустые Холмы", на который собрались 300 наших общих друзей. А в 2004-м уже была тысяча человек, в 2005-м – около трех тысяч. Первые годы фестиваль каждый раз увеличивался в три раза.

В любом случае проведение фестиваля – это огромные расходы. Если даже артисты согласятся выступить по дружбе, то тот же монтаж сцен и аренда оборудования требуют затрат. Как вы находили эти средства?

Сначала мы просто собирали, что у кого есть по карманам и скидывались. Потом поняли, что нам не хватает. Тогда шли по друзьям, знакомым, находились люди, которые давали по тем временам крупные суммы. Машина была с моей работы. Днем я был на работе, ночью мы ехали на фестиваль, везли стаф, а утром я опять возвращался на работу. При том, что тогда не было соцсетей в том масштабе, как сейчас, наше комьюнити было более крепкое.

Фото: пресс-служба фестиваля

Кто все эти люди, создавшие "ПХ"? Был ли у них опыт подготовки таких мероприятий и как долго готовился каждый фестиваль?

Перечислить всех — от менеджеров по логистике до полковника ФСО – это совершенно нереально. Ни у кого никакого фестивального опыта, конечно, не было. Были люди с концертным опытом: Вовка Кожекин, Сергей BadTaste Корсаков.

Я помню, в 2008 году ко мне подошла пара ребят с таким же точно вопросом. А у нас на тот момент уже прошли все сроки, полный абзац. Очень долго не могли поставить Красную сцену, а когда, наконец, справились, то обнаружили, что у нас нет на нее тента. А это была одна из главных сцен в том году на "ПХ", там должны были выступать "Наеховичи" и "Грассмейстер"...

Жара, походные условия, никто ничего не умеет, а нужно клеить тент из баннеров, сушить его... И вот, сидят ребята; они не поняли, кто я, а просто так спросили: "Кто тут все организовывает? Кто тут эти "движки", на которых крутится фестиваль?" Я говорю: "Я вам с удовольствием отвечу на этот вопрос, но чуть позже. Видите, мужик сидит на крыше, баннеры клеит? Если он их к вечеру не доклеит, сцены не будет. Можете ему помочь?"

И вот они туда вклиниваются и сутки напролет клеят этот баннер. Потом я их встречаю: идут все вместе, счастливые, довольные, к часу ночи успели доклеить. Успели! Я говорю: "У вас остались вопросы, кто двигает фестиваль?" А они смеются, говорят: "Нет, никаких..."

Последний "ПХ" прошел в 2011 году и собрал изрядное количество публики, несмотря на то, что в 2009-м фестиваль буквально ушел под воду. Тем не менее вы решили "заморозить" "Пустые холмы". С чем это было связано?

Если бы можно было ответить одним емким словом, я бы ответил. Ну, скажем так, устал (смеется – прим. ред.). На самом деле, это же история про чашу, которая наполняется, наполняется и в какой-то момент оказывается переполненной. Кстати, грязь 2009-го странным образом продержала нас на плаву еще два года. После "Грязевых Холмов" мы оказались по уши в долгах. Желание их отдать и стало главной движущей силой для "ПХ" 2010-го и 2011 годов. Были и другие смыслы, но они уже как-то расплывались, терялись, а эта цель была четкой и ясной.

Мы много говорили о том, что люди приезжают и не понимают, куда они приехали, зачем, что мы от них хотим. Для нас всегда была важна тема вовлеченности, сотворчества. Идеальный фестиваль в моем понимании – это тот, где каждый чувствует себя его организатором, творцом. Мы на тот момент четко понимали, что если ты участвуешь в фестивале, создаешь его, то ты и получаешь от него в тысячу, в миллион раз больше пассивного наблюдателя.

Почему сейчас, по прошествии долгого времени, вы решили возродить фестиваль, назвав его "Поток", и почему для этого вы объединились именно с "Тримурти" – фестивалем, делающим акцент на электронную музыку? Это связано с тем, что за это время появилось немало других "независимых" фестивалей и опен-эйров, и только такой необычный конгломерат способен привлечь максимальное количество публики?

Это же "Поток"... Здесь все происходит спонтанно, неожиданно, вопреки изначальному замыслу. Мы все в потоке... Акцент на электронную музыку появился почти случайно, просто потому, что ребята из "Тримурти" быстрее сделали тизер.

Просто мы познакомились с Сергеем Позитроном и Митей Ольшаницким и поняли, что мы – про одно. У нас схожие идеи, отношение к фестивалю, мы хотим одного и того же. Это был творческий союз, а вовсе не проект по созданию максимально популярного фестиваля. Я же никогда не делал популярный фестиваль. "Холмы" просто стали такими. И сейчас, создавая "Поток", мы совсем не думали о том, как привлечь побольше людей, что-то такое специальное, хитрое придумать. Нам просто захотелось попробовать сделать фестиваль вместе.

Денис Харлей. Фото: annami

Одно из главных нововведений – плата за вход. Зная, что ваше желание заработать на фестивале никогда не было приоритетным, наверняка у вас есть для этого какие-то четкие причины и обоснования?

Фестиваль с бесплатным входом мы уже делали, он назывался "Пустые Холмы". И мне кажется, здесь мы достигли максимума. Волонтерская система уже не справлялась с тем наплывом зрителей, что у нас был. Все равно приходилось задействовать коммерческие схемы (например, продавать пиво). А платный вход – это просто четко сформулированный запрос к зрителям. На самом деле, все, кто хотят попасть на "Поток", попадут на него. Мы набираем волонтеров на "строяк", в эко-команду и еще на множество разных дел. Если человек не может или не хочет тратить свое время на это, он может купить билет и спокойно отдыхать на фестивале.

Деньги от билетов позволяют нам делать фестиваль таким, каким мы хотим: позвать группы, которые, наверное, не могли бы появиться на "ПХ" – Shortparis, например. И они же нам позволяют не делать того, чего мы не хотим: на "Потоке" не будут продаваться сигареты и пиво. Зато мы будем выдавать портативные пепельницы, заработают точки CupSharing (когда оставляешь залог, получаешь стакан, который в любой момент можно поменять на чистый, а потом вернуть и получить свои 100 рублей обратно). Будет пространство художников – выставка под открытым небом, театральные перформансы и многое другое.

Если ранее вы в большей степени ориентировались на фолк и world music с определенными вкраплениями рока, то сотрудничество с "Тримурти" наверняка внесет корректировки. Как формировалась программа "Потока"?

Тут все просто. У нас есть две большие сцены: живая и электронная. Каждый занимался своей и приглашал своих музыкантов.

У нас будут очень прогрессивные электронные проекты из Британии, такие как Human Element и Tripswitch. А на живой сцене в это время будет, например, "Ят-ха" со своим шаманским горловым пением. Хотя, конечно, нас сильно интересуют проекты, которые синтезируют живую музыку с электронной, не разделяют ее. В этом смысле образец – "Вилы" – новый проект Инны Желанной.

Чем "Поток" вообще будет отличаться от "ПХ" и "Тримурти"? Как-то повысится уровень комфорта, технического оснащения и охраны, исчезнут люди, которые, возможно, не слишком вписываются в концепцию фестиваля?

Ну, что касается людей, эту проблему как раз и решает платный вход. А что касается комфорта: нам, прежде всего, интересно делать большое культурное событие, значимое. Нечто, что может, если не изменить мир, то хотя бы показать людям какие-то новые смыслы, течения, направления. Мы стремимся вобрать в себя разные виды искусства, разные направления, собрать под одной фестивальной крышей как можно больше разных творческих людей. И я вижу, как команда "Тримурти" в этом смысле приносит много нового. Это целая культура, на самом деле, нам не очень известная.

Знаете, это как в юности с друзьями: нам просто хочется показать друг другу "свою" музыку и послушать музыку друга. На самом деле, при плотном общении я вижу, что у нас разные эстетические концепции. И это-то и интересно, как они встретятся, как зрители встретятся друг с другом, с новой для них музыкой. Где, в какой точке произойдет это пересечение.

На самом деле, правильный ответ мы и не знаем. Каким будет "Поток"? Чем он будет отличаться? Это эксперимент, образ, прототип будущего. Узнаем в потоке.

Фото: пресс-служба фестиваля

Каким образом вам и организаторам "Тримурти" удалось найти общий язык с руководством области?

Ну, собственно, нам всегда удавалось находить общий язык конкретно с администрацией Калужской области. И дружественному фестивалю "Бессонница" это тоже удается вот уже много лет. Мы очень благодарны региону за поддержку и понимание. Есть такое место, где интересны культурные проекты и им готовы помогать. Это здорово!

В подготовке "ПХ" участвовала большая группа людей. Сколько их сейчас и кто они?

В подготовке "ПХ"–2011 участвовали более тысячи волонтеров. Сейчас команда гораздо меньше. Несмотря на весь наш опыт и имя, мы – новое событие. Но команда такая же, волонтерская. Есть также небольшие команды, которые вливаются в "Поток" уже готовым составом: детское пространство KinderSpace, пространство практик HilingSpace, тот же "Техноашрам" – совсем новые люди. В целом это просто те, кто нам помогают, те, кто вместе хотят сделать большой праздник, событие.

За то время, пока вы не проводили фестивали, вы активно наблюдали за тем, что происходит на этом поле. Вы посмотрели все площадки от подмосковной "Дикой мяты" до Burning Man в США. Можно ли сказать, что вы набирались опыта и черпали идеи?

Конечно, я набирался опыта и смотрел, как делают другие. И от противного, например, в наш билет "все включено". То есть человек покупает входной билет и все: место под палатку, мастер-классы, лекции, занятия йогой и другие практики – все это входит в цену.

На самом деле, больше всего меня интересуют не фестивали. Меня интересуют горизонтальные сообщества: мир, в котором люди равны. В котором связи выстраиваются горизонтально, на принципах взаимного уважения, сотрудничества. Отсюда союз с "Тримурти", поэтому мы так "носимся" с проектом "Техноашрам" – особое пространство, в котором будут соединяться современные технологии и древние практики. Мы про это: про нестандартные подходы, про сотворчество, объединение людей... Все равны и неважно, что один вкладывает больше, а другой – меньше. Важно, что ты доверяешь другому, веришь, что он будет делать это до конца, по-максимуму. Это про осознанность. Отсюда увеличение уровня доверия, отсутствие излишнего контроля, поддержка тех, кто только начинает. Ты поддерживаешь развитие другого, и, таким образом, развиваешься сам.

Я с людьми люблю общаться. Люблю проверять на практике свои идеи, то, чему я научился. Люблю чувствовать себя живым, открытым.