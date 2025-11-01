Четвертый сезон сериала "Ведьмак" подвергся жесткой критике фанатов

На стриминговой платформе Netflix 30 октября вышел четвертый сезон сериала "Ведьмак" и сразу получил неоднозначные отзывы критиков. С какими скандалами столкнулись создатели проекта, читайте в материале Москвы 24.

Предпоследний сезон

Фото: кадр из сериала "Ведьмак"; режиссер - Стивен Серджик; производство - Netflix

На платформе Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак", он стал продолжением фэнтези-сериала по книгам польского писателя Анджея Сапковского. В один день Netflix выпустил все восемь эпизодов.

В синопсисе создатели шоу обозначили, что пути Геральта, Йеннифер и Цири после событий третьего сезона разошлись, но их цели стали "яснее, и на дороге они встречают неожиданных союзников, готовых идти с ними дальше". Героям предстоит принять новых спутников и попытаться выжить.

Четвертый сезон "Ведьмака" станет предпоследним: историю продлили на пятый. По данным СМИ, последние два сезона снимались подряд и охватывают события трех романов Сапковского "Крещение огнем", "Башня ласточки" и "Владычица озера". Причем, по словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрик, команда сценаристов начала работу над четвертым и пятым сезонами еще осенью 2022 года, сообщил сайт Redanian Intelligence.

Однако многие фанаты франшизы, пользователи Сети, блогеры и кинокритики отнеслись к четвертому сезону шоу негативно. Сайт с отзывами на игры, фильмы и музыкальные альбомы Metacritic оценил его на 66 баллов из 100. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у новой части "Ведьмака" 1 ноября рейтинг от критиков составляет 60% на основе 20 рецензий и 19% от зрителей. Для сравнения: первый сезон (2019) на том же сайте получил 68% от критиков и 88% от зрителей, второй (2021) – 95% от критиков и 54% от зрителей, а третий (2023) – 79% от критиков и 20% от зрителей.

"Потенциал мира Сапковского огромен, но адаптация Netflix растрачивает его впустую в четвертом сезоне, который на данный момент является самым слабым во франшизе", – уверен автор одной из рецензий на сайте Slashfilm.

"У Йеннифер лучшая история в этом сезоне. <…> [Сцены] Цири в четвертом сезоне самые слабые, но не настолько, чтобы испортить то, что действительно работает [в сезоне]", – отметил автор статьи на сайте IGN.

Одним из главных новшеств сезона стала замена главного героя. Вместо актера Генри Кавилла роль Геральта в четвертом сезоне исполнил Лиам Хемсворт. По данным СМИ, Кавилл покинул сериал после того, как у него закончился контракт с Netflix, заключенный на три сезона. Актер решил его не продлевать. Источники издания Deadline в 2022 году сообщали, что причиной ухода стал рабочий график: Генри отдал предпочтение другим проектам.

Хемсворт признавался в интервью Radio Times, что долго сомневался, соглашаться на роль Геральта или нет. Лиам отмечал, что прекрасно знал о преданной фан-базе проекта и понимал, куда идет. Кроме того, он сам является большим поклонником "Ведьмака".





Лиам Хемсворт актер Думаю, если бы я сам не был фанатом, если бы мне было все равно, я бы согласился без колебаний. В конечном счете я принял предложение, потому что я думаю, что смогу достойно исполнить эту роль и привнести интересную интерпретацию в эту часть истории.

При этом в четвертом сезоне к своим ролям вернулись другие звезды проекта – Аня Чалотра и Фрейя Аллан, исполнившие главные женские роли колдуньи Йеннифер и принцессы Цириллы.

По данным СМИ, на производство четвертого сезона потратили 221 миллиона долларов (более 17 миллиардов рублей по нынешнему курсу). Третий и второй сезон обошлись примерно в 175 миллионов долларов каждый (более 14 миллиардов), а первый – в 92 миллиона (более 7 миллиардов рублей).

Скандалы

Фото: кадр из сериала "Ведьмак"; режиссер - Стивен Серджик; производство - Netflix

Замена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта стала самым крупным скандалом, связанным с четвертым сезоном "Ведьмака". По данным СМИ, фанаты оказались разочарованы, так как, по мнению многих, Кавилл был не просто актером, а душой и гарантом уважения к первоисточнику. В многочисленных интервью голливудский актер говорил о любви к книгам Сапковского и играм про Ведьмака, также созданным по циклу. Кавилл не раз настаивал на необходимости снимать по сюжетам автора.

"В то время как предшественник наделил Геральта I (из первых трех сезонов) грубоватой симпатией, Геральт II (из четвертого сезона) представляет собой не "доблестного человека-гору, сражающегося с обязанностями, выходящими за рамки нашего понимания", а скорее, "крепостной тумбой в парике", – оставил отзыв один из зрителей на сайте Rotten Tomatoes.

Некоторые фанаты, по данным СМИ, обвинили создателей сериала в предательстве духа. Вместо сурового главного героя – эмоциональный Геральт, вместо политических интриг и философии – повестка.

14 сентября создатели сериала представили тизер нового сезона, показав на видео Хемсворта в роли Геральта. Спустя сутки после публикации на YouTube-канале Netflix тизер собрал 20 тысяч лайков и 40 тысяч дизлайков. Фанаты первых частей сериала раскритиковали актера, согласившегося на эту роль.

Однако были и те, кто поддержал исполнителя в комментариях, отметив, что таковым было решение продюсеров.

Кроме того, ранние сезоны критиковали из-за появления на экране темнокожих актеров в некоторых эпизодах во второстепенных ролях.

По данным СМИ, шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич обвиняли в нарушении канонов "славянского фэнтези", в котором темнокожие могут присутствовать скорее как гости. Хотя Сапковский еще до премьеры сериала отмечал, что приписываемое созданному им миру "славянство" является мифом, книги он создавал по "мировым канонам".

Позже Хиссрич указала, что создатели хоть и опирались на тексты автора, но все-таки сериал адаптирован преимущественно для западной аудитории.

