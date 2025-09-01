Столичным школьникам рассказали, где отметить 1 сентября

Сервис Russpass представил несколько вариантов досуга после школы. Где можно и отдохнуть, и узнать что-то новое – в нашем материале.

Государственный Дарвиновский музей

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Подготовиться к урокам биологии и просто интересно провести время получится в Дарвиновском музее, где можно проследить эволюцию животного мира. Всего здесь семь этажей с различными тематическими выставками. Но если нужно узнать больше теории, то следует обратить внимание на третий этаж, где находится главная экспозиция: там рассказывается об истории становления теории эволюции, разнообразии жизни на Земле, об изменчивости и наследственности. Тут же получится познакомиться с естественным отбором и борьбой за существование в природе.

До 12 октября можно заглянуть на выставку "Замечательная большая панда": здесь посетители узнают все об одном из самых популярных медведей, в том числе об особенностях его питания. А поклонники панды Катюши из Московского зоопарка смогут потрогать копию отпечатка ее лапы.



Кроме основных экспозиций, также работают оранжерея и выставка на крыше: там посетители ненадолго перенесутся на Кавказ, Алтай, Дальний Восток, в Сибирь и другие регионы России благодаря фотографиям мастеров художественной съемки.

Продолжить прогулку можно рядом: около музея находится пеший маршрут протяженностью 260 метров. На сравнительно небольшой экотропе получится изучить порядка 75 деревьев и кустарников, 66 видов многолетних трав и даже кого-то из 40 видов птиц. Здесь же, в палеопарке, можно сфотографироваться со скульптурами древних животных.

Зоопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Один из основных пунктов "школьного" маршрута – традиционно Московский зоопарк, где живут более 1 тысячи видов птиц, рыб и животных со всего мира. Помимо прогулки по территории, здесь можно поучаствовать в интерактивных программах, зайти в лекторий и не только.

Работники советуют найти время и подстроиться под график кормления интересующих посетителей зверей. В таком случае получится увидеть животных активными, а не спящими. Есть и еще один момент: детям до 14 лет вход в зоопарк без взрослых запрещен, а с 14 до 18 лет нужно иметь при себе оригинал паспорта, чтобы подтвердить возраст.

Музей детства

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заглянуть в Центральный детский магазин можно не только на шопинг, но и в Музей детства. Здесь получится увидеть более тысячи экспонатов, в частности товары и игрушки 1950–1980-х. Среди них – первые в стране плюшевые мишки, знаменитые куклы-неваляшки, которые наверняка были у каждого ребенка, машинки, книжки, заводные модели и многое другое. Когда-то именно эти предметы продавались в известном детском магазине, но потом стали подарками для музея.

Помимо этого, билет включает в себя посещение смотровой площадки на крыше ЦДМ.

Музей собаки

Узнать секреты многовековой дружбы собаки и человека можно в Музее собаки. Там рассказывают о том, как эти животные участвовали в освоении Севера, первыми отправились покорять космос, внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и совершили много других подвигов. Гости могут увидеть документы, вещи, медали, значки, фотографии, ошейники и много другое.

Чтобы посетить музей, нужна предварительная регистрация по телефону +7 (495) 139-25-85.

Другие локации доступны на сайте проекта.