Главные детективы апреля: топ-3

Все громкие детективы весны – в подборке Москвы 24. Выбор литературного критика Натальи Ломыкиной.

Классический английский детектив, яд, лошади и немного любви

Роберт Гэлбрейт "Смертельная белизна"

Издательство "Иностранка"

Фото: издательство "Иностранка"

Четвертое (и пока, пожалуй, лучшее) дело прихрамывающего частного детектива Корморона Страйка и его умной и собранной помощницы Робин Эллакот начинается с идиллической сцены свадебной фотосессии. Робин все же выходит замуж, хотя пульсирующая от боли рука, порезанная Шеклуэллским Потрошителем (из прошлого романа "На службе зла"), и ссора со Страйком беспокоят ее куда сильнее свадьбы. Но без этой девушки не обойтись: она официально становится партнером в детективном агентстве, невзирая на недовольство мужа (наблюдать за тем, как женщина в консервативном британском обществе отстаивает свое право заниматься тем, что ей нравится, – особое удовольствие.) Брак Робин в "Смертельной белизне" постепенно трещит по швам, зато профессиональные навыки только растут – тут и слежка, и работа под прикрытием, и самостоятельная проверка гипотез.

Новое крупное расследование Корморона и Робин крутится вокруг сумбурных показаний слабоумного Билли. Он ворвался в офис детектива, бормоча что-то об удушении младенца. Рассказать Билли толком ничего не сумел, но, похоже, слова его как-то связаны с министром Чизуэллом. В итоге Робин отправляется на стажировку в парламент, а Страйк – на сходку протестующих рабочих. Разрозненные улики, зацепки и подозрения складываются в превосходную головоломку.

Джоан Роулинг (под мужским псевдонимом Роберт Гэлбрейт) собрала в один сюжет Лондонскую Олимпиаду и протестующих британцев, коридоры парламента и загородные поместья, необъяснимую любовь англичан к лошадям и нелюбовь к людям. Получился отличный классический детектив, где убийцей вполне мог бы оказаться дворецкий, если бы только жертва заранее не отпустила прислугу.

Загадочная японская душа и сияние чистого разума

Содзи Симада "Токийский Зодиак"

Издательство "Эксмо"

Фото: издательство "Эксмо"

Экзотический вариант детективной загадки – хонкаку-детектив, придуманный Содзи Симаду, написан специально для тех, кто готов сам посостязаться с убийцей. Следователь не достанет из рукава неизвестное читателю досье, и финальное объяснение не будет притянуто за уши – все ключи к разгадке есть в романе. После "Токийского Зодиака", вышедшего в 1981 году, Симаду прозвали "богом загадки" и отцом детектива "хонкаку" (в переводе с японского это слово означает "истинный"). Бывший астролог и музыкант написал закрученный и хитроумный логический детектив – интеллектуальный квест с кодами и подсказками.

В 1936 году в запертой комнате нашли мертвым многодетного отца, художника и человека искусства Хэйтико Умэдзаву. А в его дневниках, посвященных астрологии и алхимии, – подробный план убийства шести непорочных дев (дочерей и племянниц). Эксцентричный Умэдзава рассчитал, как запечатлеть на холсте совершенную женщину, обладательницу самых сильных качеств всех знаков Зодиака. И хотя он умер, не воплотив своих страшных фантазий, кто-то привел план Умэдзавы в исполнение – женщины пропали, а части их тел стали находить по всей Японии. За сорок лет дело так и не раскрыли. А весной 1979 к детективу Киеси Митараи, который в свободное время увлекается астрологией и даже проводит публичные сеансы, пришла женщина, чей отец был фигурантом того самого нашумевшего дела, и попросила разобраться.

Митараи – в роли Шерлока Холмса, его добровольный помощник, любитель загадок Кадзуи Исиока – в роли хроникера Ватсона. Внимательный читатель получает все подсказки, чтобы шаг за шагом разобраться в "Токийском Зодиаке". Кто убил художника в запертой комнате и закончил его зловещий проект? История Содзи Симаду, может, не отличается художественными изысками и психологической достоверностью, но честная интеллектуальная игра, в которой читатель может обойти героя, многое искупает.

Скандинавский нуар с женским лицом

Роберт Брындза "Смертельные тайны"

Издательство "АСТ"

Фото: Издательство "АСТ"

Шесть романов назад в детективе "Девушка во льду" молодой британец Роберт Брындза пересадил скандинавский нуар на английскую почву и придумал женскую альтернативу главному сыщику Норвегии Харри Холе. Старший инспектор Эрика Фостер – высоченная (метр восемьдесят три), кареглазая и рассудительная, без вредных привычек Холе, но с его фирменным хладнокровием – распутывает сложнейшие лондонские преступления так же успешно, как ее коллега из романов Ю Несбё. Четыре года назад она похоронила мужа и теперь замужем за своей работой. Первое дело Эрики ("Девушка во льду") в 2016 году попало в списки бестселлеров The Wall Street Journal и USA Today, а инспектор Фостер так полюбилась читателям, что детективы Брындзы уже проданы общим тиражом в 2,5 миллиона экземпляров и выходят на 27 языках.

В новом романе первой жертвой становится танцовщица бурлеска. Молодая красавица поздно вечером возвращалась домой одна и уже вставляла ключ в скважину, когда за спиной скрипнула калитка. Там стоял человек в длинном черном плаще с противогазом на лице и длинным ножом в руке. Вместо рождественского обеда с коллегами старший инспектор Фостер получает труп, до земли пропитавшийся свежей кровью снег и странную зацепку: убийца носит противогаз времен Второй мировой. Мужчина не ограничится танцовщицей – волна жестоких убийств прокатится по всему Южному Лондону. Измотанной Эрике, которая совсем недавно раскрыла сложнейшее дело и спасла от смерти семью коллеги и его дочерей-близняшек, придется вступить в противостояние с изобретательным преступником, а заодно и собственными демонами. Роберт Брындза отправляет свою героиню по закоулкам и злачным кварталам Лондона, а читателя – по лабиринту человеческого сознания, и делает это весьма успешно. На его литературной карте Британия и Скандинавия отлично накладываются друг на друга: гнетущая атмосфера, мрачные индустриальные пейзажи и следователь-мизантроп с тяжелым характером удачно сочетаются с непредсказуемым сюжетом и интеллектуальным юмором. При этом Брындзу не упрекнешь в плагиате или копировании – перенимая типологические черты современных триллеров, он пишет в собственной узнаваемой манере. В общем, если вы вдруг искали, чего бы умного и брутального почитать, попробуйте Брындзу.