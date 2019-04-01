"Противоестественное занятие": на Арбате открылся музей проституции

На Старом Арбате открылся Музей истории проституции. Основатель – художник Валерий Переверзев (сам он себя именует "маленьким, но великим автором"). Найти музей нелегко, вывески нет, но вот парочка ориентиров: он находится в одном здании с кафе "Пиросмани", напротив "Синего троллейбуса", по адресу Старый Арбат, дом 25/36. Раньше в этом помещении работал только музей пыток (кстати, тоже проект Переверзева), так что если вы уже были здесь – не заблудитесь. Оплата для посетителей почасовая, 50 рублей. С экскурсией – 100. Сразу после открытия музей вызвал протесты коренных арбатских жителей, которые собирают подписи и требуют его закрытия.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей очень камерный, практически интимный (в принципе, логично). Здесь всего три символических комнатушки, и все они – туалеты. Как говорит Переверзев: "Музею истории проституции место только в сортире. Здесь должно быть гадко и противно. Ведь проституция – это грязь, опустошение, криминал. Если человек, вдохновленный романтизмом фильмов "Красотка", "Малена" и "Интердевочка", решает "повеселиться", то он должен быть готов к внутреннему опустошению, не говоря уже о проблемах со здоровьем".

Но выглядит все не очень идейно: кажется, будто Переверзев решил привлечь дополнительную аудиторию к своему творчеству, сделав из туалетов музея пыток тематическую галерею интима. Кстати, некоторые экспонаты он точно перетащил: например, металлические пояса верности. Первый экспонат – половая тряпка в помпезной раме – намек на мерзости проституции. Вообще, Переверзев считает, что "человек, желающий проститутку, – скрытый некрофил. Он намеренно идет иметь мертвое тело, у которого нет к нему никаких чувств, кроме презрения и ненависти". Куда ужаснее еще одна работа на стойке администратора – гриль для шаурмы, где вместо мяса – расплавленные пластмассовые пупсы. Самый явный смысл работы – визуализация миллионов абортов, сделанных проститутками.

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Дальше туча фотографий голых девушек, кадры из "Интердевочки" и все-все атрибуты самой древней в мире профессии: просроченные презервативы, пустые бутылки спиртного, флаконы духов, чулки, бюстгальтеры из 80-х и прочая эротическая ерунда, которая ассоциируется с проститутками в первую очередь. Все экспонаты можно и нужно трогать. У каждого мини-помещения своя идея: одно из них – будуарная комнатка ночной бабочки, здесь она прихорашивается перед выходом на работу, вторая – место действия, где во главе – кресло, на котором гипотетически должен сидеть клиент, а третья – непосредственно туалет, тут все понятно. В целом, 100 рублей за вход заплатить можно, но не больше: музей не рассказывает историю проституции, это просто архив предметов, связанных с этой профессией, которые Переверзев самостоятельно и очень любовно расставил по полочкам.