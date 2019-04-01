Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

1 апреля, 14:26

"Противоестественное занятие": на Арбате открылся музей проституции

культура weekend

На Старом Арбате открылся Музей истории проституции. Основатель – художник Валерий Переверзев (сам он себя именует "маленьким, но великим автором"). Найти музей нелегко, вывески нет, но вот парочка ориентиров: он находится в одном здании с кафе "Пиросмани", напротив "Синего троллейбуса", по адресу Старый Арбат, дом 25/36. Раньше в этом помещении работал только музей пыток (кстати, тоже проект Переверзева), так что если вы уже были здесь – не заблудитесь. Оплата для посетителей почасовая, 50 рублей. С экскурсией – 100. Сразу после открытия музей вызвал протесты коренных арбатских жителей, которые собирают подписи и требуют его закрытия.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей очень камерный, практически интимный (в принципе, логично). Здесь всего три символических комнатушки, и все они – туалеты. Как говорит Переверзев: "Музею истории проституции место только в сортире. Здесь должно быть гадко и противно. Ведь проституция – это грязь, опустошение, криминал. Если человек, вдохновленный романтизмом фильмов "Красотка", "Малена" и "Интердевочка", решает "повеселиться", то он должен быть готов к внутреннему опустошению, не говоря уже о проблемах со здоровьем".

Читайте также

Но выглядит все не очень идейно: кажется, будто Переверзев решил привлечь дополнительную аудиторию к своему творчеству, сделав из туалетов музея пыток тематическую галерею интима. Кстати, некоторые экспонаты он точно перетащил: например, металлические пояса верности. Первый экспонат – половая тряпка в помпезной раме – намек на мерзости проституции. Вообще, Переверзев считает, что "человек, желающий проститутку, – скрытый некрофил. Он намеренно идет иметь мертвое тело, у которого нет к нему никаких чувств, кроме презрения и ненависти". Куда ужаснее еще одна работа на стойке администратора – гриль для шаурмы, где вместо мяса – расплавленные пластмассовые пупсы. Самый явный смысл работы – визуализация миллионов абортов, сделанных проститутками.

Фотогалерея

1 из 11

Дальше туча фотографий голых девушек, кадры из "Интердевочки" и все-все атрибуты самой древней в мире профессии: просроченные презервативы, пустые бутылки спиртного, флаконы духов, чулки, бюстгальтеры из 80-х и прочая эротическая ерунда, которая ассоциируется с проститутками в первую очередь. Все экспонаты можно и нужно трогать. У каждого мини-помещения своя идея: одно из них – будуарная комнатка ночной бабочки, здесь она прихорашивается перед выходом на работу, вторая – место действия, где во главе – кресло, на котором гипотетически должен сидеть клиент, а третья – непосредственно туалет, тут все понятно. В целом, 100 рублей за вход заплатить можно, но не больше: музей не рассказывает историю проституции, это просто архив предметов, связанных с этой профессией, которые Переверзев самостоятельно и очень любовно расставил по полочкам.

Проституции быть не должно, но пока есть человек, она будет. После посещения выставки посетитель должен почувствовать, что побывал в грязном месте. Он должен испытать чувство обманутости, неловкости и стыда. Ведь именно чувство стыда отличает нас от животных. Мы не можем на людях ложиться в постель с любимым человеком, не можем испражняться при всех, мы не можем по своему божественному проявлению. Занятие проституцией так же противоестественно по всем божественным качествам человека.
Валерий Переверзев
Художник и основатель музея истории проституции

Сергиенко Ксения

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать