Гражданина США ограбили на 8 тысяч долларов

ИТАР-ТАСС

В столице был ограблен 62-летний гражданин США. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Заявление о грабеже поступило в полицию 23 июля около 15.45. Пострадавший рассказал, что 10 минут назад трое неизвестных в медицинских масках разбили задние боковые стекла автомобиля Honda, которым он управлял по доверенности, и забрали из салона сумку с 8 тысячами долларов. Ограбление произошло возле дома 23 по улице Красная Пресня, злоумышленники скрылись на машине BMW.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 161 УК РФ (грабеж). Сотрудники уголовного розыска проводят оперативные мероприятия, направленные на поиск и поимку злоумышленников.