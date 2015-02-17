Грузовик с медикаментами на 16 миллионов рублей угнали в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Московской области угнали грузовик, перевозивший партию медикаментов на 16 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-центре МВД.

По словам водителя фуры, груз он получил на базе в Климовске 15 февраля. После этого ему позвонил мужчина, который представился владельцем товара и предложил оплатить перевозку.

Потерпевший приехал на место встречи – 49-й километр трассы М2. Там его встретили неизвестные, силой усадили в свою машину и увезли в Чеховский район, высадив по дороге.

Водитель пешком вернулся на место нападения, но ни машины, ни груза не нашел. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.