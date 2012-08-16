Московскую предпринимательницу ограбили на один миллион рублей

Фото: Москва 24
В Москве неизвестные взломали квартиру предпринимательницы на Никитском бульваре и похитили имущества в общей сложности на один миллион рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Кража произошла в период с 17 июля по 9 августа, когда хозяйки квартиры не было дома. Однако в полицию потерпевшая обратилась только 15 августа.
По словам женщины, воры унесли компьютер, ювелирные украшения, ключи от иномарки, документы и около 230 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Напомним, что похожее ограбление произошло в Москве в минувшие выходные. Домушники наведались в квартиру 73-летнего пенсионера, украв золотые украшения и два миллиона рублей.
Полицейские ведут поиск подозреваемых.
Ссылки по теме