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Москва 24

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Происшествия

14 января 2015, 10:58

Задержаны двое фальшивомонетчиков, сбывших поддельных купюр на 1 млн рублей

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Фото: petrovka38.ru

Столичные полицейские задержали в Зеленограде двоих участников банды, занимающейся подделкой банкнот номиналом в 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным оперативников, члены ОПГ успели сбыть подделок на миллион рублей.

Ранее в правоохранительные органы поступила информация о неизвестных, расплачивающихся поддельными купюрами. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемых задержали, при себе у них было шесть фальшивых купюр, а в машине – еще 40.

В полиции отмечают, что подделки, изготовленные в одной из республик Северного Кавказа, были высокого качества – "на глаз" отличить их от оригинала невозможно.

Как позже установили следователи, в группу входили не только сбытчики, но и перевозчики поддельных денег. Для этих целей банда арендовала несколько машин.

В полиции завели уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Одного фигуранта отправили под домашний арест, второго – под стражу.

Добавим, что максимальный срок, который может грозить фигурантам – восемь лет колонии.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве перед судом предстанут четыре члена банды, которые обвиняются в хранении, перевозке и сбыте фальшивых денег. Правоохранители нашли и изъяли у них более 250 фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей и более 400 номиналом в тысячу рублей.

Особенности настоящей пятитысячной купюры


В настоящее время в ходу две пятитысячные купюры - 2006 и 2011 года выпуска.

У купюры 2006 года есть:

  • Три водяных знака (цифровое обозначение номинала, изображение головы памятника Муравьеву-Амурскому и число 5000),
  • Металлизированная защитная нить с голографическим покрытием,
  • Микроузор в виде параллельных линий геометрических фигур,
  • Графическое изображение дальнего берега Амура,
  • Цветные защитные волокна, внедренные в бумагу,
  • Повышенные рельефы на банкноте, которые воспринимаются на ощупь,
  • Оптически переменная краска,
  • Микроперфорация числа 5000.

Купюра 2011 года получила несколько нововведений:

  • Защитные волокна стали двух типов – двухцветные и серые,
  • Защитная нить стала шире,
  • Герб Хабаровска выполнен оптически переменной краской,
  • Появились тонкие рельефные штрихи,
  • Орнамент стал многоцветным,
  • Часть элементов изображения получила магнитные свойства.

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