Задержаны двое фальшивомонетчиков, сбывших поддельных купюр на 1 млн рублей

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Столичные полицейские задержали в Зеленограде двоих участников банды, занимающейся подделкой банкнот номиналом в 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
По данным оперативников, члены ОПГ успели сбыть подделок на миллион рублей.
Ранее в правоохранительные органы поступила информация о неизвестных, расплачивающихся поддельными купюрами. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемых задержали, при себе у них было шесть фальшивых купюр, а в машине – еще 40.
В полиции отмечают, что подделки, изготовленные в одной из республик Северного Кавказа, были высокого качества – "на глаз" отличить их от оригинала невозможно.
Как позже установили следователи, в группу входили не только сбытчики, но и перевозчики поддельных денег. Для этих целей банда арендовала несколько машин.
В полиции завели уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Одного фигуранта отправили под домашний арест, второго – под стражу.
Добавим, что максимальный срок, который может грозить фигурантам – восемь лет колонии.
Ранее M24.ru сообщало, что в Москве перед судом предстанут четыре члена банды, которые обвиняются в хранении, перевозке и сбыте фальшивых денег. Правоохранители нашли и изъяли у них более 250 фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей и более 400 номиналом в тысячу рублей.
Особенности настоящей пятитысячной купюры
В настоящее время в ходу две пятитысячные купюры - 2006 и 2011 года выпуска.
У купюры 2006 года есть:
- Три водяных знака (цифровое обозначение номинала, изображение головы памятника Муравьеву-Амурскому и число 5000),
- Металлизированная защитная нить с голографическим покрытием,
- Микроузор в виде параллельных линий геометрических фигур,
- Графическое изображение дальнего берега Амура,
- Цветные защитные волокна, внедренные в бумагу,
- Повышенные рельефы на банкноте, которые воспринимаются на ощупь,
- Оптически переменная краска,
- Микроперфорация числа 5000.
Купюра 2011 года получила несколько нововведений:
- Защитные волокна стали двух типов – двухцветные и серые,
- Защитная нить стала шире,
- Герб Хабаровска выполнен оптически переменной краской,
- Появились тонкие рельефные штрихи,
- Орнамент стал многоцветным,
- Часть элементов изображения получила магнитные свойства.