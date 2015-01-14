Задержаны двое фальшивомонетчиков, сбывших поддельных купюр на 1 млн рублей

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Столичные полицейские задержали в Зеленограде двоих участников банды, занимающейся подделкой банкнот номиналом в 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным оперативников, члены ОПГ успели сбыть подделок на миллион рублей.

Ранее в правоохранительные органы поступила информация о неизвестных, расплачивающихся поддельными купюрами. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемых задержали, при себе у них было шесть фальшивых купюр, а в машине – еще 40.

В полиции отмечают, что подделки, изготовленные в одной из республик Северного Кавказа, были высокого качества – "на глаз" отличить их от оригинала невозможно.

Как позже установили следователи, в группу входили не только сбытчики, но и перевозчики поддельных денег. Для этих целей банда арендовала несколько машин.

В полиции завели уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Одного фигуранта отправили под домашний арест, второго – под стражу.

Добавим, что максимальный срок, который может грозить фигурантам – восемь лет колонии.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве перед судом предстанут четыре члена банды, которые обвиняются в хранении, перевозке и сбыте фальшивых денег. Правоохранители нашли и изъяли у них более 250 фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей и более 400 номиналом в тысячу рублей.