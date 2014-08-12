Полиция задержала подозреваемых в краже котенка степной рыси

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Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в краже котенка степной рыси. Само животное обнаружить не удалось, сообщает агентство "Москва".

Накануне правоохранителям удалось задержать двух мужчин - уроженцев Кемеровской области и Чечни. Подозреваемые изобличены в совершении преступления.

Сама кража произошла 24 июня, злоумышленники проникли в квартиру на Большой Академической улице, пригрозили хозяйке пистолетом, после чего забрали у нее полмиллиона рублей и котенка степной рыси.

Общий ущерб составил чуть менее миллиона рублей. Каракал, или степная рысь является очень дорогим животным, стоимость котенка эксперты оценили в 400 тысяч рублей.

В дикой природе каракал обитает в Африке, Индии, на Аравийском полуострове и в Средней Азии.