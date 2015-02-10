Москвич начал торговать марихуаной из-за долга по кредиту

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Оперативники ФСКН задержали 32-летнего москвича, который выращивал марихуану на продажу, рассказали M24.ru в пресс-службе ведомства.

Мужчина пытался продать килограмм наркотика, поймать его удалось с поличным. По словам самого подозреваемого, у него был ипотечный кредит и он "сильно нуждался в деньгах".

На съемной квартире у торговца, где он проживал с женой и малолетним ребенком, были созданы все условия для выращивания конопли – освещение, температурный режим, необходимый состав почвы.

Семена конопли подозреваемый купил в интернете. Высушенную марихуану он не только продавал, но и ежедневно употреблял.

На мужчину завели дело по статье "Незаконные производство и сбыт наркотиков" и отправили под стражу. Санкция статьи подразумевает от 10 до 20 лет колонии.

Ранее в столице был задержан мужчина за продажу сильнодействующих таблеток без рецепта. Сам фигурант объяснил, что к продаже веществ его подтолкнуло отсутствие постоянной работы, а также жена и пятимесячный ребенок на иждивении.