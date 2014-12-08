Двое столичных стритрейсеров задержаны за наркоторговлю

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Столичные наркополицейские задержали двух торговцев наркотиками. Молодые люди увлекались стритрейсингом, а дорогие автомобили покупали на средства, вырученные от продажи запрещенных веществ, сообщает МИА "Россия сегодня".

29-летнего мужчину задержали при попытке продать 5 килограммов марокканского гашиша, а его 26-летний подельник хранил дома около 3 килограммов того же наркотика, а также автомат Калашникова с патронами.

Наркотики поступали в Россию из стран Евросоюза через Санкт-Петербург. После этого гашиш транспортировали в Москву и продавали в клубах региона.

В ФСКН предполагают, что двое задержанных входили в межнациональную преступную группировку, которая занималась поставками африканских наркотиков в Россию.

Напомним, 4 декабря на Казанском вокзале был задержан приезжий с автомобильными тормозами, внутри которых был героин. Всего в посылке было найдено четыре килограмма героина высокой концентрации – 75% активного вещества.

В июле этого года оперативники столичного управления ФСКН нашли крупную партию героина в топливном баке грузовика из Таджикистана. Там находилось 49 килограммов наркотика, растворенного в солярке, при этом грузовик пересек три государственные границы, и ни на одной наркокурьера не поймали