Двоих мигрантов подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в ЮВАО

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Двоих приезжих из Средней Азии подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, передает "Интерфакс".

Так, в ночь на 3 июля в полицию поступило сообщение об изнасиловании в парке "850-летия Москвы", но прибывший на место патруль никого там не нашел.

Днем 3 июля в правоохранительные органы обратилась девушка 1996 года рождения, которая сообщила, что ночью на территории парка двое неизвестных совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего сопроводили ее в квартиру, где, угрожая физической расправой, изнасиловали ее и скрылись.

Как оказалось, в той квартире проживают двое приезжих из Узбекистана и Таджикистана, которых следствие считает участниками преступления.