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Происшествия

3 февраля, 09:27

Задержан наркодилер, смешивавший "спайсы" с ромашкой и ацетоном

криминал наркотики курительные смеси спайсы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В столице оперативники ФСКН задержали наркодилера, который смешивал "спайсы" с ацетоном и ромашкой, рассказали M24.ru в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, ацетон использовался для снижения затрат за производство курительных смесей. Наркотик подозреваемый варил в большой кастрюле на газовой плите, после чего высушивал с помощью бытового вентилятора.

Кроме того, была задержана сообщница дилера, которая делала закладки и сбывала "спайсы". В ходе обыска на квартире у фигурантов дела был найден концентрат курительных смесей, приспособления и устройства для фасовки наркотика. Также около дома были найдены четыре закладки, ждавшие покупателей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым может грозить до 20 лет колонии.

Ранее в столице была задержана еще одна группа продавцов спайсов, использовавшая ромашку. Кроме того, дилеры предлагали покупателям третью дозу в подарок.

Дома у подозреваемых нашли 1391 пакет со "спайсами", так что им может грозить до пожизненного лишения свободы.

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