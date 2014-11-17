ЦБ впервые установил предельные ставки по потребительским кредитам

Фото: M24.ru

Центральный банк России впервые установил предельные ставки по потребительским кредитам, они рассчитаны на 2015 год.

Как рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" экономический обозреватель Денис Елаховский, раньше банк сам решал, за какую сумму он может дать кредит. Теперь максимальная ставка не может на треть превышать среднюю стоимость займа, которая была высчитана по итогам третьего квартала 2014 года.

"Огромное количество людей берут кредиты для того, чтобы гасить предыдущие. Это говорит о низкой финансовой грамотности людей. Долго думали, как повысить грамотность населения, и в итоге поняли, что нужно идти с другого конца – ограничивать аппетиты капиталистов-ростовщиков. С другой стороны, это ограничение для рынка, а он должен сам себя регулировать", - добавил он.

Для автокредитов предельная ставка составит 20,3% для новых машин (до тысячи километров пробега) и 31,2% - для подержанных (от тысячи км). Средняя ставка – 15,2% и 23,4% соответственно.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (кредитные карты) до 30 тысяч рублей – 34,6%, до 100 тысяч – 30,2%, до 300 тысяч – 31,5% и от 300 тысяч – 22,4%. Средняя ставка – 25,9%, 22,7%, 23,6% и 16,8% соответственно.

Целевые кредиты (или POS-кредиты, то есть деньги перечисляются магазину, например – при покупке телефона в кредит), предоставляемые на год: до 30 тысяч рублей – 54,9%, до 100 тысяч – 42,3%, от 100 тысяч – 34,6%. Средняя ставка – 41,2%, 31,7% и 26%.

Если кредит выдается больше, чем на год, то в некоторых случаях ставки ниже: до 30 тысяч рублей – 43,2%, до 100 тысяч – 37%, от 100 тысяч – 36%. Средняя ставка – 32,4%, 27,7% и 27%.

Нецелевые кредиты: до 30 тысяч рублей – 46,7%, до 100 тысяч – 32,6%, от 100 до 300тысяч – 28,8%, от 300 тысяч – 21,3%. Средняя ставка – 35%, 24,4% , 21,6% и 16%.

Если кредит выдается больше, чем на год, то в некоторых случаях ставки ниже: до 30 тысяч рублей – 41,6%, до 100 тысяч – 36,7%, от 100 до 300 тысяч – 30,9%, от 300 тысяч – 26%Средняя ставка – 31,2%, 27,5%, 23,2% и 19,5%.

Наказание за превышение ставки по кредитам пока не предусмотрено, но за аналогичное нарушение с вкладами ЦБ может оштрафовать банк или "заморозить" некоторые его функции.

По словам Елаховского, раньше в рамках одного вида кредита ставки по России могли расходиться до 12 раз.

При этом Агентство "Москва" отмечает, что средний размер потребкредита в столичном регионе - 428, 8 тысячи рублей, что почти в два раза выше аналогичного показателя по России, который составил 214,7 тысячи рублей.

Средний размер ипотечного кредита для Москвы и области составляет 3,3 миллиона рублей, тогда как в целом по России эта сумма не превышает 1,85 миллиона рублей.