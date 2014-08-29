У предпринимателя в Москве отобрали телефон за 13 тысяч евро

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В Москве грабители отобрали у предпринимателя 120 тысяч рублей и телефон стоимостью 13 тысяч евро, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Нападение произошло на подземной автостоянке по адресу: улица Покрышкина, дом 1. Злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили мужчину выйти из машины, побили его и поднялись с ним в квартиру. Там они забрали 120 тысяч рублей, часы и мобильный телефон стоимостью 13 тысяч евро, после чего скрылись.

Сумма общего ущерба составила 820 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Напомним, что в начале августа в столице украли дорогостоящую технику у курьера одного из магазинов. Неизвестный предварительно по телефону сделал заказ в магазине, а когда курьер прибыл на место, заказчик, угрожая ножом, связал ему руки за спиной.

В итоге у молодого человека отобрали iPhone 5С, планшетный компьютер iPad, мобильные телефоны Alcatel и Nokia, электронную книгу, ноутбук Asus, чехол для сотового телефона, наушники. Кроме того, у него украли карту "Тройка" и 2,5 тысячи рублей.