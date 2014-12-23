Из столичной больницы похитили оборудования на 3 млн рублей

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Неизвестные похитили из столичной больницы эндоскопическое оборудование, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение о краже поступило в органы вечером 22 декабря. Как установили правоохранители, неизвестный в течение последних выходных проник в отделение и похитил видеогастроскоп, видеоколоноскоп и видеобронхоскоп.

Стоимость оборудования составила 2,9 миллиона рублей, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

"Интерфакс" отмечает, что речь идет о клинической больнице №84 ФМБА России.