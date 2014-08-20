В Подмосковье двоих полицейских задержали за попытку кражи, сообщили M24.ru в пресс-службе областного главка МВД России.

"Полицейских задержали их коллеги, которые прибыли по вызову на кражу из офисного здания в поселке Софрино Пушкинского района", - уточнили в ведомстве.

Когда оперативники прибыли на место происшествия, они заблокировали внутри двух подозреваемых в краже, которыми и оказались другие полицейские.

По данному факту назначена служебная проверка, провинившихся полицейских уволят за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.