Концепцию работы столичных библиотек представят в декабре

Окончательную концепцию работы столичных библиотек на основе опросов москвичей представят в декабре, сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.

"По итогам обсуждения экспертов, сформированные предложения и вопросы пойдут в самое широкой обсуждение, тут мы ожидаем уже не десятки тысяч, а сотни тысяч отзывов москвичей по работе библиотек на портале "Активный гражданин". С учетом этого, мы уже соберем нашу концепцию, которую, я думаю, сможем в декабре представить для того, чтобы было понятно, что мы будем реализовать уже в следующем году", – цитирует Кибовского Агентство "Москва".

По его словам, в экспертное жюри краудсорсингового проекта "Моя библиотека" войдут актеры театра и кино Василий Лановой и Алиса Гребенщикова.

"У нас есть экспертное жюри, которое проанализирует итоги опроса краудсорсингового проекта. Мы предполагаем, что 30 октября закончим опрос и на следующей неделе обязательно соберемся с экспертами. Там очень разные люди", – сказал глава ведомства.

Напомним, краудсорсинг-проект "Моя библиотека" пройдет с 19 по 30 октября. В рамках обсуждения планируется совместно с жителями города сформулировать идеи по возрождению популярности городских публичных библиотек, формированию новых трендов их развития.

Участникам проекта предстоит обсудить, чем определяется комфортность пребывания в библиотеке. Кроме этого, предлагается обсудить уровень сервиса, дополнительные услуги и активности.

Краудсорсинг Краудсорсинг – это когда люди объединяются, чтобы делиться знаниями, обмениваться опытом и вместе решать сложные задачи. Такой подход позволит объединить знания и опыт горожан и представителей власти и найти совместные пути управления городом.

Оценивать результаты и подводить итоги проекта будут эксперты, среди которых народный артист СССР Василий Лановой, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков, актриса Алиса Гребенщикова, председатель совета директоров московских библиотек Наталья Забелина.

Лучшие предложения, сформулированные участниками краудсорсинг-проекта "Моя библиотека", планируется вынести на голосование в системе "Активный гражданин". Предложения, получившие поддержку большинства москвичей, лягут в основу концепции развития библиотечной сети города Москвы на 2016–2018 годы.