Рекомендовано к прочтению: история Криса Хэдфилда и закулисье арт-бизнеса

Крис Хэдфилд. Фото: nasa.gov

История целеустремленности от космонавта Криса Хэдфилда, закулисье арт-бизнеса и дико популярный детектив от "первого самопубликующегося писателя". Обозреватель M24.ru Клариса Пульсон рекомендует к прочтению.

Крис Хэдфилд. "Руководство астронавта по жизни на Земле"

Человек с детства мечтал о космосе. Но сам понимал: таких не берут космонавты. Просто потому, что родился не в том месте. Не американец, канадец, а Канада не запускает ракет. Так что - без шансов. Другой бы забил на мечту и начал починять машины или продавать акции. Но этот еще школьником получил летную лицензию, потом учился, освоил все, что летает, женился, родил детей, мотался с семьей по авиабазам. Даже получил степень магистра в университете, хотя практического смысла в этом не просматривалось. На первый взгляд, ничто к космосу не приближало. Потом произошел прорыв — среди лучших канадских летчиков он попал в Штаты по обмену. А через несколько лет канадец Крис Хэдфилд полетел в космос, летал в общей сложности трижды, в том числе, на нашем "Союзе" в 2012-м, и даже снимал образовательные ролики на орбите.

В книге — история экспедиций, в которых он участвовал, технические подробности, занятные бытовые детали, нюансы психологической совместимости. Он пишет про космос, и Землю из космоса, про людей, карьерный рост и спокойное завершение карьеры. Его жизнь — идеальный пример целенаправленного осмысленного движения к поставленной цели. Можно сказать, пошаговая инструкция. Без истерики, надлома, трагедии. Не случайно же именно Хэдфилду пришло в голову в невесомости записать и выложить в сети кавер-версию песни Дэвида Боуи Spact Oddity. Десять миллионов просмотров в первые три дня и комплимент от Боуи. Уже ради этого, наверное, стоило стать астронавтом.

"Я боюсь высоты. Когда я стою на краю обрыва или смотрю вниз с балкона высотного дома, у меня начинается бурление в желудке и потеют ладони, а ноги отказываются идти вопреки растущей панике, которая требует, чтобы вернуться в безопасное место немедленно. Тем не менее эта физиологическая реакция меня не беспокоит. Я научился не обращать на свой страх внимания. Если понимаешь, чего опасаться, уже не чувствуешь себя беспомощным и можешь контролировать ситуацию".

Филип Хук. "Завтрак у Sothey`s: Мир искусства от А до Я"

Книга о тонких материях, суммах прописью и их очевидный и неочевидных связях. Как по-разному можно смотреть на произведения искусства. Просто, даром - удивляться, восхищаться и радоваться, когда единственный критерий — нравится — не нравится. Или любоваться цветом, светом, пинией и композицией с калькулятором в голове — сколько? Сколько сейчас и лет через пять? Правильно ли отреагируют продвинутые гости, глядя на "это", висящее в вашей гостиной? И вообще из чего складывается цена, как она связана с биографией автора, со временем создания, ситуацией на арт-рынке, и массой прочих разнообразных переменных вроде моды, истории происхождения конкретного полотна, стереотипов восприятия. Филип Хук в деле больше тех десятков лет ("Кристи" и "Сотби" - конторы серьезные), решился на серьезный ликбез. Получилось четко, внятно, незанудно, даже увлекательно временами, с байками и "вкусными" фактами и про жизнь богемы, и про маклеские уловки. Профи не станете, но получить представление — вполне-вполне.

"Состояние апатии, творческое бессилие время от времени испытывают все художники, писатели или поэты. Это неотъемлемая часть имиджа художника, а публика любит слушать рассказы о муках творчества именно потому, что они увеличивают в ее глазах ценность произведения искусства, создаваемого через преодоление и страдание".

Джон Локк. "Летальный исход"

Когда на обложке написано "продано три миллиона книг" и "первый самопубликующийся писатель, продавший более одного миллиона книг на сайте "Амазон", даже учитывая, что это, скорее всего преувеличение, возникает желание понять — за что? Чем еще можно завлечь и зажечь оказывается, все... предсказуемо. В прологе в огне погибает молодая семья — муж, жена и маленькая дочка. Вторая близняшка выживает — отец успел добежать до детской, распахнуть окно, вытащить дочек, набросить им на головы мокрое полотенце и защитить своим телом. Даже пожарные удивляются: как сохранил самообладание и успел сориентироваться. По всему видно — пожар кому-то выгоден, найти уродов и доказать вину практически невозможно. Судьба девочки почти случайным образом цепляет главного героя. Но... сейчас вы обязаны удивиться, бывший црушник-наемный убийца с полным набором соответствующих качеств - безжалостный, справедливый, честный, с неотразимым отрицательным обаянием (Леон... список можете продолжить сами). На что купились читатели? Сюжет, интрига, динамика драки, черный юмор — готовый киносценарий

- Ты ведь не собираешься умереть прямо там?

Вопрос застал меня врасплох. Дело в том, что мысль смерти никогда не приходили мне в голову.

- Я бессмертен, Дарвин, - с натугой рассмеялся я.

Клариса Пульсон