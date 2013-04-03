День космонавтики на ВВЦ: "космические игры", карнавал, запуск ракет

Фото: ИТАР-ТАСС

12 и 13 апреля на территории Всероссийского выставочного центра пройдет празднование Дня космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе ВВЦ.

Череду мероприятий откроет фестиваль "Пора в космос". Специально приглашенные гости в своих рассказах поднимут аэрокосмические темы.

В Доме культуры ВВЦ откроется выставка картин "2061 - будущее, до которого хочется дожить". На ней иллюстраторы из стран СНГ представят свое видение космоса. Также в этот день состоится круглый стол о роли научной фантастики в формировании образа будущего.

У главного входа ВВЦ пройдут "космические игры" и танцевальный флешмоб, а также костюмированный космический карнавал "От Ракеты до Ракеты", посвященный 80-летию со дня запуска первой ракеты в стране – ГИРД-09.

Участники в звездных костюмах с воздушными шарами пройдут от главного входа к Площади промышленности и пригласят всех желающих присоединиться к ним.

Завершится карнавал запуском моделей ракет в честь первого полета человека в Космос.

Во второй день праздника пройдут мастер-классы для детей, на которых ребята научатся собирать макеты ракет, познакомятся с робототехникой и примут участие в игровой викторине.

В Доме культуры пройдет творческая встреча с создателями мультфильма "День рождения Алисы" и "Космические археологи", а для любителей астрономии будет работать научно-популярный лекторий.

Фото: ИТАР-ТАСС

Для юных исследователей на Площади промышленности откроется мобильная лаборатория "Нанотрак", где ребята смогут ознакомиться с нанотехнологиями, рассмотреть космическую пыль через микроскопы и увидеть современную мобильную нано-лабораторию.

Завершится празднование Дня космонавтики концертом "Космофеста" в большом зале Дома культуры.

Вход на все мероприятия будет бесплатным.