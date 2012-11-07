"Ъ": СК подтвердил присутствие Митрофанова при передаче взятки

Алексей Митрофанов Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи подтвердили, что депутат Госдумы России и глава комитета по СМИ Алексей Митрофанов присутствовал при передаче взятки. По уголовному делу он проходит как свидетель.

Таков был официальный ответ Следственного комитета на запросы парламентских фракций. Напомним, в сентябре в Госдуму поступила жалоба на Митрофанова, в которой пенсионер Вячеслав Жаров обвиняет народного избранника в получении взятки.

12 мая 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, пишет пенсионер в жалобе. Он также заявляет, что при передаче взятки в сумме 2,25 миллиона рублей среди прочих был также задержан Митрофанов. Однако после получасовой беседы с оперативниками Митрофанов был отпущен, так как имеет депутатскую неприкосновенность.

В ответе СК говорится, что по данному факту к уголовной ответственности привлечены Деревщиков и Саутиев, пишет "Коммерсант".

По словам главы юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, пока нельзя утверждать, что Митрофанов совершил преступление, однако сам факт упоминания его персоны говорит о претензиях со стороны следствия. При этом представитель коммунистов отметил, что Саутиев, проходящий по делу, является помощником Митрофанова.

Сам депутат Митрофанов подчеркивает, что не был свидетелем передачи взятки. По его словам, он часто бывает в публичных местах. "Если в 10 метрах от меня за столиком какого-либо заведения будет сидеть грузинский вор в законе, это не значит, что мы готовим с ним преступление",— пояснил он.

Кроме того, Митрофанов заявил, что не знаком ни с Саутиев, ни с Деревщиковым, и они никогда не были его помощниками.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк с ним согласен. Он считает, что "само присутствие человека в том или ином месте не доказывает его участия в преступлении. Иначе все граждане, находящиеся в момент ограбления банка в его здании, считались бы грабителями".

В то же время заместитель главы фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов заявил, что сам факт огласки ситуации не может быть случайностью. По его мнению, Митрофанова могли использовать, а теперь на его место придет другой человек.

Напомним, что скандал произошел накануне назначения Митрофанова главой комитета по СМИ.