Теодор Курентзис останется худруком Пермского оперного театра еще на пять лет

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Теодор Курентзис подписал новый пятилетний контракт. Об этом сообщает сайт Пермского оперного театра. В соответствии с документом, его полномочия на посту художественного руководителя Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского продлятся до конца февраля 2021 года.

Вопросы, которые вызывали наибольшее обсуждение – сохранение финансирования театра и строительство новой сцены – были еще раз подняты на встрече во время процедуры подписания. Стороны пришли к соглашению предпринять все возможное для осуществления этих планов, что нашло отражение в договоре.

Напомним, договор с Курентзисом истек еще 10 января. Подписание нового документа тормозилось из-за отсутствия соглашений по ряду вопросов с краевым министром культуры Игорем Гладневым. Курентзис настаивал на том, чтобы новый договор подписал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Одним из спорных пунктов в отношении дирижера с чиновниками стало строительство нового здания театра.