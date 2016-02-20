Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля 2016, 15:31

Экономика

Теодор Курентзис останется худруком Пермского оперного театра еще на пять лет

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Теодор Курентзис подписал новый пятилетний контракт. Об этом сообщает сайт Пермского оперного театра. В соответствии с документом, его полномочия на посту художественного руководителя Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского продлятся до конца февраля 2021 года.

Вопросы, которые вызывали наибольшее обсуждение – сохранение финансирования театра и строительство новой сцены – были еще раз подняты на встрече во время процедуры подписания. Стороны пришли к соглашению предпринять все возможное для осуществления этих планов, что нашло отражение в договоре.

Напомним, договор с Курентзисом истек еще 10 января. Подписание нового документа тормозилось из-за отсутствия соглашений по ряду вопросов с краевым министром культуры Игорем Гладневым. Курентзис настаивал на том, чтобы новый договор подписал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Одним из спорных пунктов в отношении дирижера с чиновниками стало строительство нового здания театра.

Ссылки по теме


контракт Теодор Курентзис музыка Пермский театр оперы и балета

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика