Масленичные выходные: современное искусство и "блинные дома"

Чаепитие с самоваром, мастер-класс по приготовлению блинов и конкурс на самое необычное чучело. О том, как отметить Масленицу широко и с размахом, - в материале M24.ru

Фото: ИТАР-ТАСС

Суббота, 1 марта

Утро

Субботнее утро можно встретить в компании телеканалов "Москва 24" и "Москва Доверие". С 12:00 и до вечера гостей будут угощать блинами из "блинных домов" и развлекать танцами, конкурсами и песнями. Праздник начнется с выступления коллективов, исполняющих современную фолк-музыку. Среди выступающих - Субито, "Отава Ё", Yoki и российско-китайский коллектив Tribal Trip. Кульминация праздника - сожжение чучела - в 18:00.

Место: Музей-заповедник "Коломенское".

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: тем, кто хочет послушать современную народную музыку и провести время в компании телеведущих и корреспондентов.

Обед

Этно-фолк фестиваль под открытым небом с пирогами, блинами и травяным чаем. На Крымской набережной выступят музыканты, которые сыграют на гуслях, калюках и жалейках, певица в стиле психофолк и танцевальные перфомансы. Также в программе гуляний - праздничная ярмарка, на которой можно найти замысловатый русский сувенир. Мероприятие начинается в 13:00.

Место: Парк искусств "Музеон", Крымская набережная.

Стоимость: вход свободный.

Кому идти: тем, кто любит хороший отдых и вкусные угощения.

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечер

Кроме того, что в центре Москвы вечером красиво всегда, в эти выходные на главных улицах города организовали мастер-классы, чаепития с самоваром и бесплатные блины. К счастью, погода наладилась и гулять можно, пока не устанут ноги. В Камергерском переулке будут раскрашивать пряники и готовить конфеты, а на Пушкинской площади научат делать кукол и другие игрушки.

Место: Камергеский переулок, Большая Дмитровка, Пушкинская площадь, Рождественка, Кузнецкий мост.

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: любителям долгих пеших прогулок.

Фото: ИТАР-ТАСС

Воскресенье, 2 марта

Утро и обед

Принять участие в конкурсе "Сотвори свою масленицу" можно в "Сокольниках" с 12:00. Каждый конкурсант получит набор для создания куклы, который, разумеется, можно совершенствовать и дополнять собственными аксессуарами и изобретениями. Время на создание чучела - час. Если ваша фантазия зайдет слишком далеко, а жюри оценит креативность ваших решений, то вполне возможно стать обладателем главного приза - 3D телевизора. Ну или посмотреть как плазму вручают кому-то другому.

Место: Парк "Сокольники".

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: тем, кто знает толк в дизайне чучел.

Фото: ИТАР-ТАСС

Сетевое издание M24.ru приглашает попрощаться с зимой в Культурный центр ЗИЛ. Мы пригласили повара Александра Одинцова, который покажет и расскажет, как готовить аппетитные и красивые блины. Еще один мастер-класс по приготовлению блинов проведет Надежда Славуцкая. Приводите друзей и родственников - кто-то ведь должен попробовать ваши кулинарные шедевры. Самые активные блинопеки не останутся без награды. Веселиться начинаем в 13:00.

Место: Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4, стр. 1.

Стоимость: вход свободный.

Кому идти: тем, кто всегда хотел научиться готовить блины.



Фото: ИТАР-ТАСС

Вечер

Самая необычное масленичное чучело - арт-объект "Огонь, вода и медные трубы" сожгут в Парке Горького в 20:00. Инсталляцию создала художник Катя Бочавар и наделила ее ассоциациями и прообразами. Чучело отражает менявшееся с течением времени представление о празднике: от страшного и мистического до доброго и веселого. Вместе с чучелом гости главного парка Москвы попрощаются с негативными эмоциями, зимними холодами и настроятся на грядущую весну.

Место: ЦПКиО имени Горького.

Стоимость: участие бесплатно.

Кому идти: тем, кто готов сжечь не просто чучело, а объект современного искусства.