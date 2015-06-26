На фестивале "Книги России" определят лучших чтецов

Фото: m24.ru

В рамках фестиваля "Книги России", который проходит на Красной площади, 27 июня состоится финал чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников – "Страница 15".

В финале встретятся победители и финалисты городских чемпионатов из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Архангельска и Тулы.

Столицу представят Данил Родионов и Настя Чернышова, Красноярск – Мария Торопова и Валерия Седунова, Новосибирск – Анна Петрова и Юрий Похил, Нижний Новгород – Марина Князева и Диана Безретдинова, Архангельск – Андрей Космынин, Тулу – Данил Бельцов.

Согласно правилам соревнований, участники должны без подготовки прочесть заранее отобранные оргкомитетом отрывки из произведений русской и зарубежной литературы. В состав жюри войдут деятели культуры, педагоги, представители медиа. Они оценят технику чтения и артистизм выступления. Победитель будет определен по сумме набранных баллов.

"Финалисты, которые представят свои города на Красной площади, это яркие и талантливые ребята. Наблюдая, как проходили отборочные туры, я видел, что отношение к чтению, к литературе менялось у детей буквально на глазах.

Неформальной, игровой формой проведения чемпионата мы старались привлечь внимание старшеклассников к многогранному, глубокому миру русского слова. И тот факт, что участникам чемпионата с каждым прочитанным отрывком удавалось открывать для себя что-то новое, по моему мнению – главный результат проекта", – отметил председатель правления НП "Межрегиональная федерация чтения" Михаил Фаустов.

Добавим, что чемпионат по чтению среди старшеклассников проводится впервые и приурочен к Году литературы в России. В отборочных турах "Страницы 15" приняли участие более 5 тысяч детей.