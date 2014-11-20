Главную елку страны выберут из семи претенденток

Главную новогоднюю елку страны выберут из семи претенденток, сообщает телеканал "Москва 24".
Конкурс начали еще летом. Потенциальные новогодние деревья искали даже из космоса. Каждому устроили многочасовую фотосессию.
Елкам-претенденткам необходимо соответствовать такому количеству критериев, которое не под силу даже многим королевам красоты.
КРИТЕРИИ ОТБОРА:
- Высота елки - порядка 30 метров;
- Дерево должно расти рядом с дорогой, чтобы его легко было срубить и транспортировать;
- Возраст елки - от 60 лет и более
Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку страны собираются привезти в Москву из Подмосковья к 20 декабря. Установят ее традиционно на Соборной площади Кремля.
Добавим, что в этом году, как и прежде, на десяти основных площадях Садового кольца - Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Земляной Вал, Красные Ворота, Сухаревской, Самотечной и Кудринской - для елей выберут индивидуальные украшения.
На этот раз столичное правительство решило предложить москвичам самим выбрать варианты оформления этих территорий к Новому году.