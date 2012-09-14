Объявляется конкурс на создание детских социальных мультфильмов

Рисунок: multkonkurs.ru

Национальный детский фонд объявил о начале приема заявок на 2-й конкурс детских социальных мультфильмов "Это меня волнует!".

В 2012 году конкурс поделен на московский и международный этапы. Принять участие в московском конкурсе могут общеобразовательные школы. В международном этапе примут участие уже действующие детские анимационные студии. Итоги московской части фестиваля будут подводиться в ноябре 2012 года, а итоги международного конкурса - в марте 2013 года.

Как сообщается на сайте проекта, на конкурс принимаются работы, созданные детьми в возрасте до 15 лет. В мультфильмах должны быть отражены социально значимые темы окружающего мира. Это забота об окружающей среде, внимание к окружающим и взаимопомощь, взаимоотношения в семье и в школе и многое другое.

Оценивать работы юных мультипликаторов будет общественное и профессиональное жюри, в составе которого – ведущие режиссеры анимационных фильмов, художники-аниматоры, кинокритики и общественные деятели.

На московский конкурс работы принимаются до 20 октября 2012 года, на международный – до 10 февраля 2013 года.