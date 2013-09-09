Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября 2013, 15:57

Культура

Фасад здания префектуры ЮЗАО отремонтируют к декабрю

Фото: ИТАР-ТАСС

Здание префектуры Юго-Западного округа столицы преобразят к 1 декабря. Конкурс на капитальный ремонт фасада уже объявлен.

Согласно документу технического задания, работы будут проведены по адресу: Севастопольский проспект, д. 28, корп. 4 (главный корпус). Подрядчик будет обязан демонтировать наружные штукатурку и облицовку, видеокамеры, трубы и воздуховоды.

В ходе капитального ремонта стены здания оборудуют теплоизоляцией, поставят новые двери, проложат новые воздуховоды и водосточные трубы. Для облицовки планируется использовать высококачественные материалы. Всего на ремонт фасада выделят порядка 34,3 миллиона рублей.

Сайты по теме


конкурсы префектуры проекты фасады капитаны

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика