Фасад здания префектуры ЮЗАО отремонтируют к декабрю

Фото: ИТАР-ТАСС

Здание префектуры Юго-Западного округа столицы преобразят к 1 декабря. Конкурс на капитальный ремонт фасада уже объявлен.

Согласно документу технического задания, работы будут проведены по адресу: Севастопольский проспект, д. 28, корп. 4 (главный корпус). Подрядчик будет обязан демонтировать наружные штукатурку и облицовку, видеокамеры, трубы и воздуховоды.

В ходе капитального ремонта стены здания оборудуют теплоизоляцией, поставят новые двери, проложат новые воздуховоды и водосточные трубы. Для облицовки планируется использовать высококачественные материалы. Всего на ремонт фасада выделят порядка 34,3 миллиона рублей.