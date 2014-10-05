Лучшим учителем России стала преподавательница биологии из Татарстана

В Москве назвали учителя года

Лучшим учителем года в России признана преподавательница биологии из Татарстана. Награждение учителя года прошло в Кремлевском дворце.

Финалист конкурса на год станет общественным советником министра образования и науки России. Кроме того, в следующем году конкурс состоится в Татарстане.

"Будущее нашей страны, ее единство и процветание зависят от того, как учителя выполняют свою работу. Вы - элита учительского сообщества, с вами связаны надежды нашего образования. Учитель - это не только призвание, это огромная ответственность", - приводит слова руководителя Минобрнауки России Дмитрия Ливанова ТАСС.

В финал конкурса прошли учителя: Алла Головенькина из Татарстана, Екатерина Новикова из Москвы, Денис Рочев из Ленинградской области, Анна Стельмахович и из Московской области - Алексей Фоломкин.

Напомним, 1 октября мэр столицы вручил награды "Заслуженный учитель города Москвы". Сергей Собянин отметил, что эти награды являются знаком профессионального и общественного признания заслуг лауреатов перед городом.

Стоит отметить, что 5 октября - Всемирный день учителя, провозглашенный ЮНЕСКО 20 лет назад. Долгие годы в России учителя традиционно праздновали его в первое воскресенье октября, и лишь в 1994 году официально за праздником закрепили 5 октября.