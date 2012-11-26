Бункер. От чего прячутся под землю

На декабрь 2012 года "назначен" очередной конец света. На этот раз паника поднялась после известия об окончании очередного цикла в 5125 лет по календарю майя. Предприимчивая американская компания решила воспользоваться ситуацией и предложила всем желающим подготовиться к грядущему апокалипсису, а именно: забронировать себе место в одном из бункеров, специально построенных в США на разные случаи жизни.

В России тоже есть подземные убежища, их точное число не известно. В 1940-х годах по приказу Сталина началось строительство правительственных укрытий, обладавших хорошей системой жизнеобеспечения. Сегодня всего два из них открыты для посещения туристов. Остальные либо взорваны, либо их существование до сих пор скрыто под грифом "секретно".

За месяц до конца света-2012 М24.RU вспоминает об известных бункерах XX века.



Бункер-42 на Таганке

Фото: bunker42.com

Этот запасной командный пункт (ЗКП) в центре столицы является, пожалуй, одним из самых знаменитых российских бункеров. В 1995 году с него сняли гриф секретности, а в 2006-м продали на аукционе частной компании, которая реконструировала ЗКП, создав в нем "Музей холодной войны".

Бункер начали проектировать еще в 1940-х годах по приказу Сталина. Когда он умер, строительство продолжилось, но изменилось назначение подземного убежища. Теперь бункер стал запасным командным пунктом Штаба дальней авиации. В 1956 году ЗКП был передан Министерству обороны. Почти тридцать лет люди несли здесь круглосуточное дежурство, готовясь обеспечить связью вооруженные силы в случае ядерной войны. С окончанием холодной войны необходимость в бункере отпала.

Радиостанция "Брусника". Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня попасть в бункер может любой желающий. Спуститься на 65 метров под землю, пройтись по тоннелям с многослойными стенами, способными выдержать сильнейший ядерный удар. Ознакомиться с образцами вооружения и средствами связи Вооруженных сил СССР. А главное – ощутить атмосферу той эпохи. Узнать, каково было жить в постоянном ожидании Третьей мировой войны.

Экскурсии проводятся ежедневно. Но необходимо предварительно записаться.

Бункер Сталина в Самаре

Фото: Марьяна Пискарева, m24.ru

В 1941 году в Куйбышев (ныне Самара) были эвакуированы многие московские предприятия, Правительство СССР, Верховный совет СССР, Большой театр, ряд посольств. Планировалось в случае крайней необходимости перевести в сюда и ставку Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И.В. Сталина.

Фото: Марьяна Пискарева, m24.ru

В феврале 1942 года под зданием Академии культуры и искусств начали строить убежище силами московских и харьковских метростроевцев, а также донецких шахтеров. Работы были завершены в рекордные сроки – за 9 месяцев. Бункер мог сохранять герметичность и быть автономным в течении пяти суток. Это обеспечивала установленная система регенерации воздуха и собственная электростанция, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии.

В бункере на глубине 37 метров расположен рабочий кабинет Сталина, похожий на кремлевский кабинет вождя, а также Зал заседаний правительства на 115 человек. Интересно, что своды в зале заседаний скопировали со станции "Аэропорт" московского метрополитена.

Посещал ли вождь самарское убежище, до сих пор не известно. Однако историки выяснили, что дочь Сталина Светлана в годы войны отправилась в Куйбышев в эвакуацию и пряталась в бункере от бомбежек.

Самарский бункер был рассекречен в 1990 году. С тех пор здесь проводятся экскурсии по предварительной записи для туристов со всего мира.

Другие известные бункеры



Не ясно, сколько бункеров было у Иосифа Сталина. Про убежища его соперников и союзников во Второй мировой войне известно гораздо больше. У Адольфа Гитлера было порядка 20 подземных укрытий, самое известное из которых “Волчье логово”. Были бункеры и у Уинстона Черчилля. Там премьер-министр Великобритании мог укрыться не только от авиа удара, но и в случае ядерной атаки.

Некоторые из европейских бункеров также открыты для посещения.