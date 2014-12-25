Новогодние елки для самых маленьких пройдут в Культурном центре ЗИЛ

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Новогодние елки для самых маленьких посетителей организуют в детской библиотеке Культурного центра ЗИЛ 27 и 28 декабря.

Концерт "Новогодний серпантин"

Дети услышат произведения Штрауса, Чайковского, Крейслера и современные новогодние композиции. В рамках концерта состоится мастер-класс, во время которого дети будут мастерить новогодние сувениры и петь новогодние песни, сообщили в департаменте культуры Москвы.

Концерт рассчитан на детей от нуля до шести лет. Важно: с собой необходимо взять сменную обувь для взрослого и ребенка.

Билет – 1200 рублей для взрослого; 600 рублей – дополнительный билет.

Начало концерта в 17.00.

Интерактивная сказка "Снежная история"

В основе постановки – русская народная сказка "Морозко". Герои "Снежной истории" - брат и сестра. Они попадут в ледяной дом волшебника Морозко и попросят юных зрителей помочь им вернуться домой.

Во время представления проведут три мастер-класса по созданию новогодних свечек, рисованию морозных витражей и плетению снежинок. Всем детям подарят подарки.

Сказка рассчитана на детей от двух до шести лет. С собой также нужно взять сменную обувь.

Билет – 1500 рублей для взрослого и ребенка; 450 рублей – дополнительный билет.

Начало в 12.00.