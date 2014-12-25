Новогодние елки для самых маленьких пройдут в Культурном центре ЗИЛ

Фото: M24.ru
Новогодние елки для самых маленьких посетителей организуют в детской библиотеке Культурного центра ЗИЛ 27 и 28 декабря.
Концерт "Новогодний серпантин"
Дети услышат произведения Штрауса, Чайковского, Крейслера и современные новогодние композиции. В рамках концерта состоится мастер-класс, во время которого дети будут мастерить новогодние сувениры и петь новогодние песни, сообщили в департаменте культуры Москвы.
Концерт рассчитан на детей от нуля до шести лет. Важно: с собой необходимо взять сменную обувь для взрослого и ребенка.
Билет – 1200 рублей для взрослого; 600 рублей – дополнительный билет.
Начало концерта в 17.00.
Интерактивная сказка "Снежная история"
В основе постановки – русская народная сказка "Морозко". Герои "Снежной истории" - брат и сестра. Они попадут в ледяной дом волшебника Морозко и попросят юных зрителей помочь им вернуться домой.
Во время представления проведут три мастер-класса по созданию новогодних свечек, рисованию морозных витражей и плетению снежинок. Всем детям подарят подарки.
Сказка рассчитана на детей от двух до шести лет. С собой также нужно взять сменную обувь.
Билет – 1500 рублей для взрослого и ребенка; 450 рублей – дополнительный билет.
Начало в 12.00.
Сайты по теме