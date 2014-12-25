Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

25 декабря 2014, 09:55

Новогодние елки для самых маленьких пройдут в Культурном центре ЗИЛ

концерты культура мастер-классы новогодние елки представления КЦ ЗИЛ время с детьми семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Новогодние елки для самых маленьких посетителей организуют в детской библиотеке Культурного центра ЗИЛ 27 и 28 декабря.

Концерт "Новогодний серпантин"

Дети услышат произведения Штрауса, Чайковского, Крейслера и современные новогодние композиции. В рамках концерта состоится мастер-класс, во время которого дети будут мастерить новогодние сувениры и петь новогодние песни, сообщили в департаменте культуры Москвы.

Концерт рассчитан на детей от нуля до шести лет. Важно: с собой необходимо взять сменную обувь для взрослого и ребенка.

Билет – 1200 рублей для взрослого; 600 рублей – дополнительный билет.

Начало концерта в 17.00.

Интерактивная сказка "Снежная история"

В основе постановки – русская народная сказка "Морозко". Герои "Снежной истории" - брат и сестра. Они попадут в ледяной дом волшебника Морозко и попросят юных зрителей помочь им вернуться домой.

Во время представления проведут три мастер-класса по созданию новогодних свечек, рисованию морозных витражей и плетению снежинок. Всем детям подарят подарки.

Сказка рассчитана на детей от двух до шести лет. С собой также нужно взять сменную обувь.

Билет – 1500 рублей для взрослого и ребенка; 450 рублей – дополнительный билет.

Начало в 12.00.

Сайты по теме

Сюжет: Новый год – 2015

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать