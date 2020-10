Arash представит в Москве новый альбом

Arash. Фото: ИТАР-ТАСС

Поп-исполнитель Arash 3 ноября даст концерт в Москве. Шоу состоится в рамках мирового турне One Day Tour в поддержку четвертого студийного альбома. Шведско-иранский исполнитель представит москвичам композиции с новой пластинки, а также лучшие хиты: Boro Boro, Donya, Broken Angel и Always.

Как отметили организаторы концерта, Arash единственный представитель иранской музыкальной культуры, добившийся широкой популярности в Европе.

Успех и мировое признание пришли к певцу в 2005 году после выхода его дебютной пластинки Arash. Первый сингл Boro Boro стал самым продаваемым во всем мире и стал гимном национальной футбольной команды Швеции.

Затем последовали синглы Pure Love, Broken Angel, She Makes Me Go, которые занимали верхние строчки хит-парадов в Германии, Франции, США, Греции и Швеции. В 2009 году сингл Pure Love стал самым продаваемым треком на территории России и СНГ.

На счету Arash три сольных альбома, которые стали платиновыми. В 2009 году певец участвовал в "Евровидении", исполняя композицию Always. Певец занял третье место.

В 2014 году Arash выпустил новую композицию One Day, записанную совместно с Хеленой. Песня станет основной темой концертного тура по десяти городам России.

Концерт пройдет в "Крокус Сити Холле". Начало в 19.00.