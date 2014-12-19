Места силы: Дельфин о планетарии, полете на Марс, будущей работе и частушках

Андрей Лысиков. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Москва у каждого своя. Мы решили выяснить, какой ее видят звезды, и запустили новую серию историй-интервью. В них известные музыканты и артисты рассказывают о своих любимых улицах, двориках и клубах столицы.

На очереди - российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков). Недавно он выпустил книгу стихов и альбом с лаконичным названием "Андрей". На нем он прочел свои стихи на фоне минималистичных мелодий.

Толком узнать о любимых местах Андрея не удалось, зато он рассказал нам о невозможности марсианской миссии, будущей работе, музыкальных стереотипах, любимых инструментах и частушках. Также мы составили Топ-7 его любимых песен.

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- Почему ты выбрал местом встречи планетарий?

- Я здесь не был здесь с детства, мне тогда было лет 11-12. Интересно взглянуть, что здесь происходит после реконструкции. Судя по отзывам моих знакомых, у которых есть дети, все в восторге. Единственное, что помню – эту синюю штуку в виде космического корабля (показывает на планетарий – M24), которая раньше проецировала звездное небо. Очень важно постоянно напоминать людям о том, что они являются частью очень большого, глобального мироустройства, что мы не одни во Вселенной. Меня увлекает космос как таковой, он сильно стимулирует воображение.

- Раз мы в планетарии…ты бы полетел на другую планету?

- Иногда жизнь становится настолько непонятна, что очень близко подходишь к тому, чтобы согласиться к участию в экспедиции на Марс. Правда говорят, что они там не протянут более 16-17 лет, какая-то история с радиацией.

- Ты вроде Рэем Брэдбери зачитывался?

- Мне он нравится скорее как писатель, чем фантаст. Даже больше как поэт. Несмотря на то, что он писал рассказы, в нем много поэтичного и мало связанного с космосом, с наукой. Это скорее способ изложения событий на фоне межпланетных заварушек.

- Ну ты часто в текстах говоришь о подобных событиях.

- Да нет, у меня скорее слегка приукрашенная повседневность.

-То есть космическим исследователем, в принципе, смог бы стать? Или как Кусто...

- Конечно, можно было бы попробовать. При условии 100-процентной гарантии возвращения назад (смеется). А под водой как-то не очень.

- Вообще любишь активный отдых или где-нибудь на берегу моря понежиться?

- Скорее второе, потому что экстрима и так хватает (смеется). На самом деле, это очень полезно. В моменты кажущегося ничегонеделания происходит аккумуляция энергии. Надо уметь восстанавливать баланс, а в суете этого сложно добиться.

- Помимо планетария какие еще места нравятся?

- Из столичных нравится парк Горького. Я помню один момент, мне было года три, но я очень хорошо запомнил ситуацию. Перед входом в парке были огромные фонтаны, и я шел по бортику, а папа держал меня за руку. Я поскользнулся и упал в воду, но отец успел меня вытащить за руку. Когда он это сделал, у меня оказались на ноге черные очки – кто-то их туда уронил. Почему-то отложилось в подкорке.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

- Не думал написать альбом конкретно про фантастику или космос?

- Слушай, а хорошая идея. Да, может быть это будет следующая работа.

- Вообще насколько сложно писать на заданную тему?

- Иногда это бывает даже легче, чем то, что по-настоящему находится и структурируется внутри тебя. Когда тебя просят, например, написать песню для кино или сочинить прикладную историю, это в чем-то даже легче, потому что у тебя развязаны руки перед самим собой. Для других ты можешь делать такие вещи, которые для себя никогда бы не сделал.

- Ты для "Метро-2034" писал саундтрек, а мог бы для картины написать?

- Я думаю, что мог бы к серии Моне что-нибудь придумать, к его "Кувшинкам".

- Давай поговорим о твоем последнем проекте. Как родилась идея?

- Я рад, что многие из тех, кого мы просили, согласились и прочитали мои стихи. Хочу поблагодарить всех этих людей.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

- Почему такой порядок: сначала книга, потом альбом?

- Мы планировали это заранее. Даже хотели чуть больше по времени разнести релизы книги и альбома для того, чтобы дать людям прочувствовать стихи, поскольку на многих текстах, вошедших в книгу, строится новая пластинка. Было интересно, как люди воспримут их сначала в печатном виде.

- Но там же стихи не нумеруются…

- Но после того, как люди получают музыкальный материал, они понимают, с чем имели дело. В этот момент у кого-то совпадет общее представление, у кого-то оно наоборот не складывается и ломается. Кто-то поймет, о чем на самом деле шла речь в том или ином тексте. Мне было интересно дать почувствовать, что это большая разница – слова на листе и слова, прочитанные на какую-то музыкальную основу.

- Это такая игра со слушателями и читателями?

- Не то чтобы игра… хотя можно и так сказать. Во-первых, это развивает воображение и создает дополнительный интерес. Второй момент заключается в том, что все это имеет прикладной характер: как музыка в литературе, так и литература в музыке. То есть это не совсем музыкальная пластинка и не совсем книга.

- А если бы тебя попросили сделать коллаборацию выставки и музыки?

- Смотря что за выставка. Нам было бы интереснее сыграть на чьей-нибудь выставке. Тем самым внести новую краску в экспозицию. Кстати, у нас был подобный опыт в Питере на fashion-показе. Ходили модели - модельер представлял линию своей одежды - и мы играли свой сет. Забавно было.

Обложка альбома "Андрей"

- По поводу обложки. Почему выбрал испанского художника Пабло Хурадо?

- Это витало в воздухе - было понятно, что в основу оформления книжки должно лечь дерево или какие-то его элементы. У нас были наброски рисунков, но это было не совсем то, что нам бы хотелось видеть. Совершенно случайно в инете мы нашли - причем в разделе стрит-арта - его работы на стенах домов, бетонных заборах. Еще совместно с другим художником он создавал длинные панорамные рисунки.

И мы поняли, что это именно то, что нам надо, списались с ним. Он просил прислать ему переводы песен, чтобы понять, о чем идет речь. Мы ему отослали несколько треков, подстрочник. И после этого он прислал нам несколько работ, из которых мы сделали оформление.

- Сколько всего было вариантов?

- Он прислал листов 15 с набросками самых разных деревьев, и потом еще отдельно эту голову, из которой мы сделали оформление обложки.

- Расскажи, что будет у тебя на февральских концертах. Это чисто презентация нового материала?

- Мы планируем два больших концерта в Питере и Москве. Начнем с Питера – ДК Ленсовета. В Москве - Crocus City Hall.

- А ДК Ленсовета, да и "Крокус" - это же сидячие залы. Почему не клуб - хочется более камерный вариант?

- Насколько я знаю, сейчас ДК после реконструкции - ползала снимается, партер очень большой. Так вот, это будет презентация нового материала, но на концерте обязательно прозвучат и треки из старых пластинок. Возможно, они будут обернуты в более соответствующую данному моменту аранжировку, будут ближе к новому материалу. Сейчас мы как раз репетируем и думаем, как преподносить новый материал, как будут оформлены концерты. Очень сильно полагаемся на свет. У нас много вариантов визуальной составляющей. Просто пока мы до конца не определились – все просчитываем, выбираем.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

- Если говорить о лирике, можешь сказать, что на данный момент игра слов в твоих стихотворениях в апогее?

- Мне хочется верить, что это не предел моих возможностей. Я буду пытаться совершенствоваться в том, что я делаю, искать новые формы самовыражения, невзирая на то, как это будет воспринято другими. Насколько это будет сложно для восприятия, или, наоборот, очень просто. Я не знаю, куда я двинусь. Может быть уже завтра я начну сочинять частушки (смеется). А что?! Главное, чтобы это было от души.

- На протяжении какого времени записывал треки?

- Практически все было записано за последний год.

- А какие-то новые примочки использовал, тот же каосциллятор?

- Каосциллятор пробовал, и понял, что для моих задач он не подходит.

- Мне кажется, тебе подошел бы терменвокс.

- На мой взгляд, он очень сложен в игре. Если взять скрипку – это дерево, а терменвокс в своем прямом звучании - чистое электричество, из него сложно выжать что-то душевное, теплое. А так у нас ведь появился барабанщик, вместо драм-машины. Сам я на клавишах, каких-то шумелках, пыхтелках такого нойзового плана.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

- Как ты мониторишь новую музыку?

- Для себя я понял, что если стараться угнаться за всем новым и постоянно быть в курсе событий, отслеживать все-все, то со временем ты перестанешь понимать, что в целом происходит.

И я придумал для себя такую историю: я очень часто пользуюсь уже скомпилированными записями своих друзей, потому что они все вменяемые люди. Просто скачиваю себе то, что у них в плеере, и слушаю это, как некую уже отобранную музыкальную палитру. Вот так послушаешь, в инете глянешь про музыканта понравившегося и составляешь для себя общую картину. Я не думаю, что она точно, на 100% отражает реально музыкальное состояние. И я думаю, что очень много интересного пропускаю, но…

- Не гонишься за этим?

- Да, не гонюсь. Считаю, что если это "что-то" должно ко мне прийти, я это обязательно услышу.

- Твой музыкальный вкус, он сформирован?

- Думаю, да, и это формирование, к сожалению, произошло еще в детстве. Это не единичный случай – такое происходит со всеми. Мы не отдаем себе в этом отчет, очень сильно закрепляя в своем подсознании ту музыку, те музыкальные лейтмотивы, которые будут преследовать нас всю жизнь. Так или иначе, мы будем зависеть от первых впечатлений, потому что они самые мощные и сильные.

- Это как: "Ты кто, рэпер или металлист"?

- Просто некоторые люди остаются в этой истории: "я металл", "я хип-хоп". И так они говорят вплоть до 50 лет. Но некоторые осознают свой детский и юношеский выбор, пытаются его расширять и развивать. Это позволяет заглядывать в самые разные направления, просто слушать хорошую музыку и пытаться ее изучать. Вообще изучать – очень хорошее слово для музыки. Не просто слушать, а именно изучать и пытаться ее понять, потому что для некоторой музыки нужна особая подготовка.

Сейчас такое время, когда информация стала максимально доступна людям. В том числе и музыка. Люди могут сравнить ее с лучшими мировыми образцами, не делая скидок, применять эти сравнения и для нашей страны, делать свой выбор относительно всего музыкального рынка. Это здорово.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

- Как думаешь, русский рэп мертв?

- Мне хочется верить, что он далеко не мертв. Просто мы не знаем тех людей, которые делают по-настоящему что-то интересное и современное. До нас это не доходит, но я уверен, что такие люди есть, они просто должны быть. Не может же быть все так плохо.

- Ты как-то говорил, что, выражая в своих текстах какие-то мысли, ты от них освобождаешься. Можешь сказать, от чего ты уже освободился?

- На самом деле все это можно услышать и в новом материале, если внимательно послушать. Это выводы чисто психологического характера, больше даже медицинские, чем художественно-литературные.

Каждый готовый текст – это определенный вывод о том, что было когда-то прожито или почувствовано, или, возможно, какие-то предположения о том, что будет, но это все равно выводы о будущем, которое может быть ожидаемым. И в какой-то период времени это становится действительно правдой. Но проходит время, мы все меняемся, и вместе с нами меняется и наша правда тоже.

- Ты говорил, что Dub FX для тебя – это такое цирковое искусство. А каких музыкантов считаешь серьезными?

- Я думаю, прежде всего, важен человек, стоящий за этим творчеством. Вне зависимости от того, что он делает: играет ли он на гитаре, управляет оркестром. Важно, насколько он может реализовать себя, свою личность через инструмент или через группу людей, которой он управляет, через написание музыки. Можно научиться хорошо играть на пианино, но если в тебе нет чего-то такого, что ты сам хочешь показать миру - то, что является именно тобой – ты немногого добьешься. Если же ты можешь это сделать, люди будут это считывать. Именно такие артисты наиболее успешны, им очень многое прощают, например, недостаточную технику игры. Но эта самая главная составляющая, она побеждает все.

- Полная самоотдача?

- Да.

Топ-7 треков от Дельфина [html] [/html] [html][/html]



Дмитрий Кокоулин