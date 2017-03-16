Нино Катамадзе сыграет весенний концерт в Доме музыки

Весеннее разноцветное настроение

Дата: 17 и 18 марта.

Место: Дом музыки.

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youTube/Пользователь: msmgroup

Ради чего идти: весеннюю программу Spring Beauty Нино Катамадзе исполнит в сопровождении оркестра под руководством дирижера Николоза Рачвели, руководителя Государственного симфонического оркестра Грузии. Музыкант является автором многочисленных композиций для театра, кино, телевидения и многих других проектов. За его плечами совместная работа с Монсеррат Кабалье, Юрием Башметом, Джесси Норманом, Мишелем Леграном. Благодаря его участию давно полюбившиеся композиции c "цветных" альбомов Нино Катамадзе прозвучат в симфонических аранжировках.

Что еще: как отмечают организаторы, концерты Нино & Insight в Московском международном Доме Музыки – это "целые истории музыки и чувств".