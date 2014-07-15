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Культура

15 июля 2014, 17:46

Блэк-метал группа Cradle Of Filth даст сольный концерт в столице

концерты Ray Just Arena Cradle Of Filth блэк-метал

Cradle Of Filth. Фото: theorderofthedragon.com

12 октября в клубе Ray Just Arena выступит всемирно известная симфоник-блэк-метал группа Cradle Of Filth. Харизматичный лидер коллектива и секс-символ целого жанра Дэни Филт представит свои лучшие мистические истории под мрачный аккомпанемент.

Группа была основана в 1991 году, а в 1994 году вышел дебютный альбом The Principle of Evil Made Flesh. Намеки на вампиров в творчестве Cradle Of Filth появились уже на второй пластинке, а полностью тема кровососов была раскрыта на альбоме Cruelty And The Beast 1998 года. Там освящается легенда кровавой графини Элизабет Батори, которая убивала молоденьких девушек и нежилась в джакузи из их крови, чтобы жить вечно.

Эффект от музыки и текстов усиливает имидж музыкантов, который, однако, не имеет ничего общего с мировоззрением группы. В поздних работах в музыке коллектива присутствует готик-метал: более медленные композиции, атмосферные синтезаторы, дуэты с певицами. Ну а хриплый фальцет позволяет Дэни брать экстремально высокие ноты.


Начало концерта - в 19.00, стоимость билетов - от 1300 рублей.

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