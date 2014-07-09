Клуб "Москва HALL" закроется 15 июля

Клуб "Москва HALL" закрывается. Популярная концертная площадка перестанет работать 15 июля, сообщили в среду на официальном сайте организаторы.

"Наш киноконцертный зал закрывается по причине невозможности дальнейшего функционирования заведения на территории данного здания", - отметила команда заведения. Коллектив также поблагодарил всех, кто за три года существования клуба посещал его и сотрудничал с ним.

В заявлении организаторов содержатся, впрочем, и хорошие новости: в ближайшее время команда "Москвы HALL" собирается запустить новую концертную площадку на территории кондитерской фабрики "Красный Октябрь" - мультиформатный концертный зал RED.

По словам организаторов, вскоре заработает полноценный сайт нового клуба.

RED станет многофункциональным сценическим пространством, в котором разместится панорамная зона партера и два яруса балконов с VIP-ложами. Вмещать площадка будет до 1500 человек. В клубе планируется проводить, как говорится на его портале, "тематические и ночные вечеринки, а также частные мероприятия самого широкого профиля".

"Москва HALL" на протяжении трех лет располагался в здании на Триумфальной площади. Именно в нем в 1913 году открылся один из первых московских кинотеатров - "Пегас". Позднее зал носил разные названия: "Москва", "Горн", "Дом Ханжонкова".

На сцену "Москвы HALL" поднимались различные музыкальные группы - "Торба-На-Круче", The 69 Eyes, Distemper и многие другие. В основном здесь собирались любители рок-музыки.