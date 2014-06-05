Форма поиска по сайту

05 июня 2014, 15:54

Флаг России весом в 120 кг развернут на стадионе "Москвич"

Фото: ИТАР-ТАСС

11 июня в преддверии Дня России на стадионе "Москвич" во время театрализованного представления, посвященного празднику, будет развернуто полотнище самого большого флага России, сообщила в четверг администрация стадиона.

Размер флага составит более тысячи квадратных метров, а вес - 120 килограмм. Этот факт будет зафиксирован в "Книге рекордов и достижений", российском варианте "Книги рекордов Гиннесса".

Мероприятие начнется в 15.30. В представлении, посвященному Дню России примут участие ансамбль барабанщиков "Хаммерс", клубы исторической реконструкции города Москвы, Музей индустриальной культуры, Московский государственный академический театр танца "Гжель" и творческие коллективы Юго-Восточного административного округа города Москвы.

Напомним, что самый высокий флагшток в мире планируется возвести в тематическом парке "Россия" в Домодедово, его высота составит 175 метров, что будет на 10 метров выше нынешнего рекордсмена - флагштока в Душанбе.

концерты День России флаг России фестивали и праздники

