Автор комикса "Ворон" встретится с фанатами на "Дне открытых миров"

Фото: domfest.ru

31 октября в центре дизайна Artplay стартует фестиваль молодежных субкультур "День открытых миров-2014". На нем пройдут лекции, воркшопы, мастер-классы, косплей-шоу и многое другое.

Все дни в Зале можно будет поиграть в консоли, настольные игры, посетить ярмарку и выставку "Фотокосплей", воспользоваться 3D-принтером. Там же пройдет встреча с автором комикса “Ворон” (того самого, по которому сняли культового “Ворона” с Брендоном Ли). На Хэллоуин художник Джеймс О’Барр проведет готическую вечеринку в лучших традициях “Ворона”. Попасть на нее смогут те, кто запишется заранее и получит секретный пароль.

Также в первый день состоится воркшоп по английскому языку Manga and anime, мастер-класс по работе с кожей и ручной чеканке монет.

С полной программой "Дома открытых дверей" можно ознакомиться здесь.

Открытие фестиваля – в 12.00, вход свободный.