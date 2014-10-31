Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2014, 11:56

Культура

Автор комикса "Ворон" встретится с фанатами на "Дне открытых миров"

Фото: domfest.ru

31 октября в центре дизайна Artplay стартует фестиваль молодежных субкультур "День открытых миров-2014". На нем пройдут лекции, воркшопы, мастер-классы, косплей-шоу и многое другое.

Все дни в Зале можно будет поиграть в консоли, настольные игры, посетить ярмарку и выставку "Фотокосплей", воспользоваться 3D-принтером. Там же пройдет встреча с автором комикса “Ворон” (того самого, по которому сняли культового “Ворона” с Брендоном Ли). На Хэллоуин художник Джеймс О’Барр проведет готическую вечеринку в лучших традициях “Ворона”. Попасть на нее смогут те, кто запишется заранее и получит секретный пароль.

Также в первый день состоится воркшоп по английскому языку Manga and anime, мастер-класс по работе с кожей и ручной чеканке монет.

С полной программой "Дома открытых дверей" можно ознакомиться здесь.

Открытие фестиваля – в 12.00, вход свободный.

Сайты по теме


Сюжет: Бесплатная Москва
комиксы вещи Центр дизайна Artplay время с детьми фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика