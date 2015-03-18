Дмитрий "Сид" Спирин: "Надеюсь, мне не одному так кажется..."

Дмитрий "Сид" Спирин. Фото: Предоставлено музыкантом

Наш постоянный колумнист Дмитрий "Сид" Спирин - о том, как выскочить из Сети, невзирая на массу лестных предложений и выстроить личную модель сознания.

Возможно, для кого-то это окажется неприятным сюрпризом, но мои аккаунты на vkontakte и facebook уже давно не мои. Из фейсбука я ушел в феврале 2014, из вконтакта еще раньше. С тех пор, "моими" аккаунтами управляет наш сотрудник. В основном они используются на благо группы, в целях промо или рекламы. Я активно просуществовал в социальных сетях около трех лет из этого времени, фактически вычеркнутого из жизни. В один момент мне стало так его жалко, что я решил, что все, хватит! Это оказалось не так-то просто сделать - информационное мельтешение изрядно засасывает. Это еще хуже телевидения, от которого я отказался двенадцать лет назад.

Все это время, до изобретения социальных сетей, я почитал себя за человека, который умеет сделать мудрый выбор, но как только я позволил себе втянуться в вк и фб, оказалось, что у меня большие проблемы. Оказалось, что я, по доброй воле, позволил всем этим детишкам из vkontakte загружать мое сознание "смешными" мемами и "мудрыми" цитатами, а взрослым людям из фейсбука - ненавистью, разборками и постоянным нытьем. Особенно меня выводили из себя посты, которые начинались с коронной фразы "мне одному кажется, что….". Не сомневаюсь, что вы сами, наверное, не раз использовали эту распространенную форму.

Ничего более уродливого, на мой взгляд, придумать невозможно.

Было время, когда казалось, что если тебя нет в социальных сетях, ты выброшен из культурного и делового поля. А как же меня найдет промоутер, желающий сделать мне предложение о выступлении? А как же я смогу объявить продаже чего нибудь или поиске жилья, если меня не будет в соцсетях? Подобные вопросы, конечно, останавливают. Но, в результате, собрав волю в кулак, я, все-таки, покинул обе сети. Слава богам, у меня никогда не было (и до сих пор нет) смартфона, поэтому в инстаграме я так и не оказался. А твиттер и вовсе остаётся для меня темным местом - сто двадцать букв (или сколько там?), чтобы написать сообщение. Хм…

Было весьма грустно обнаружить себя часами, безостановочно, просматривающего "жизни" других людей. Их фото, их интересы, их коты, их дети. Шутки, кажущиеся им смешными, их истерики, их страхи, их "мне одному кажется, что…", весь их негатив, связанный с тем, что "в интернете кто-то неправ". Взрослые, бородатые, пузатые мужчины считают "отписывание" из "друзей" в социальных сетях по настоящему грозной карой на головы тех, кто по какой-то нелепой случайности не разделяет их взгляды на политику, музыку, религию, танцы, пищевые пристрастия. О каком незамутненном сознании можно говорить, о каком покое и блаженстве, если со всех сторон в твою голову, в твою душу лезут люди, которые вдруг ни с того ни с сего стали так уважать насилие и полюбили кровь? О какой любви и созидании может вестись речь, если ты сам - часть всего этого? Перепост - и вот уже разгорелась новая драка! Комментарий - и вот ты уже сам на чьей то стороне, крушишь виртуальные челюсти.

Особенно поражали люди (и таких в моих лентах было пруд-пруди), которые отъехав в отпуск на райские острова за тридевять земель, тем не менее, не упускали ни малейшего шанса встрять в очередной виртуальный бой, влезть в очередной массовый стон, вставить свой очередной "мне одному кажется, что….". Ты уехал в отпуск, так отдыхай, милый! Наслаждайся тишиной, и не только вокруг себя, а еще и внутри. Хватит биться, расслабься! Забудь ты про этот фейсбук и про то, что кто то там в нем не прав (то есть думает не так, как ты). Но нет, какой там! Их не остановить. А инстаграмщики? Это же вообще хохма! Люди вовлечены в самую большую в мире выставку тщеславия, абсолютно серьезно относятся к количеству набранных лайков, как будто от этого зависят судьбы планеты.

В общем, я решил - пусть это будет моей личной своеобразной випассаной. Решил, что отныне мое сознание будет чисто и спокойно, что я не буду наживать врагов там, где принято добавлять друзей. Что я не буду с маникальным упорством обновлять страницу только для того, что бы увидеть, не ответил ли мне мой виртуальный соперник.

И самое главное - я буду жить. Все эти минуты и часы я буду проводить в реальном мире. В том самом, где человек сто раз подумает, прежде чем подойти к тебе и заявить, что ему не нравится в тебе. В том самом, где у людей не написано на лбу, разделяют они мои политические устремления или имеют противоположные. В том самом мире, где у детишек нет возможности гадить анонимно друг другу под дверь.

Скоро весна, ребята! Может выйдем на улицу, преодолеем дефицит общения?