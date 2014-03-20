Убежать невозможно: пять знаменитых островных тюрем мира

Фото: ИТАР-ТАСС

21 марта 1963 года власти США закрыли Алькатрас – одну из самых знаменитых островных тюрем. Похожие заведения есть на каждом континенте: они изолированы от мира и на данный момент многие из них закрыты. Но, когда они работали, там действовал особый режим и сбежать оттуда было почти невозможно.

В какой островной крепости сидел Нельсон Мандела и про какую тюрьму спели американские трэш-металлисты Megadeth – в этом материале.

Алькатрас, остров-крепость в Калифорнии, пользуется громкой славой на территории Нового Света. Он был построен как форт, однако известность получил как исправительное учреждение. Сначала остров был военной тюрьмой, но в начале XX века туда перевели гражданских заключенных. В 1930-е годы, после ряда процессов над гангстерами, Алькатрас получил свою печальную славу: из этой суперзащищенной крепости было невозможно совершить побег. Безопасность обеспечивали ледяные воды залива, а также строгие порядки и усиленные меры защиты.

Самыми известными узниками Алькатраса были мафиози Аль Капоне и "Враг общества №1", гангстер Джордж "Пулемет". В 1973 году, спустя 10 лет после закрытия тюрьмы, Алькатрас был открыт для туристов и с тех пор остается одной из самых посещаемых достопримечательностей США.



Фото: ИТАР-ТАСС

Неприступная островная крепость нашла отражение в 21 фильме, например: "Любитель птиц из Алькатраса" с Бертом Ланкастером, "Побег из Алькатраса" с Клинтом Иствудом, "Скала" с Шоном Коннери и Николасом Кейджем. Алькатрас также упоминается в нескольких книгах и 11 играх.

В Южной Америке был свой Алькатрас – остров Дьявола, который находится во французской Гвиане. Сто лет, с 1852 по 1952 год, сюда отправляли особо опасных французских преступников. Первоначально на "Чертов остров" ссылали политических заключенных по приказу Наполеона III, но позже основным контингентом стали убийцы и воры.

За все время существования тюрьмы через нее прошли 80 тысяч человек, и большинство их них не вернулись домой. Сбежать удавалось немногим: один выход лежал через плотные джунгли, второй – через океан.

Пожалуй, самым известным заключенным острова Дьявола был Альфред Дрейфус – несправедливо обвиненный в государственной измене военнослужащий, дело которого в конце XIX века буквально раскололо Францию на "дрейфуссаров" и "антидрейфуссаров". Одни считали, что Дрейфус - изменник и пособник Германии, другие - что он случайная жертва и пострадал только потому, что был еврейского происхождения. Как бы то ни было, дело заключенного с острова Дьявола перетасовало состав политических партий Франции и в целом показало рост милитаристских и антисемистских настроений в мире. Писатель Антон Чехов, кстати, выступал за невиновность Дрейфуса.

Сейчас на острове, как и в Алькатрасе, открыт музей, его посещают почти 50 тысяч туристов в год. В 1986 году "Чертову острову" посвятили песню Megadeth. "Мне не сбежать, море полно акул, прилив подхватит тебя и разобьет о камни", - американские металлисты наглядно показывают, почему эта тюрьма стала "страшным сном" преступников.

Своя особая тюрьма была и в Австралии: там на острове, расположенном между континентом, Новой Каледонией и Новой Зеландией, находится колония Норфолк.

Капитан Кук, открывший остров в 1774 году, возможно, не подозревал, что через 14 лет эту территорию будут использовать не для отдыха и развлечений, а для ссылки опасных преступников из Англии. Впрочем, в 1814 году тюрьму признали дорогостоящей и закрыли, но через девять лет опомнились и снова стали ссылать туда злодеев.

Колония, со всех сторон окруженная километрами воды, окончательно прекратила свою деятельность в 1854 году. В наше время у немногих туристов, которые могут добраться до этого клочка земли, есть шанс увидеть старинные помещения, бывшие когда-то последним пристанищем преступников.

Свое островные учреждение "особого режима" есть и у Африки - там, на острове Роббен Айленд, стоит одноименная крепость, в которой сидели многие видные политики ЮАР, в том числе и Нельсон Мандела.

Свою историю Роббен Айленд отсчитывает аж с XVII века – голландские колонисты отправляли туда политических преступников. В XX веке В ЮАР началась борьба с апартеидом – теорией раздельного существования негров и европейцев. Тех, кто был против такого разделения, отправляли в Роббен. 27 лет там сидел Нельсон Мандела – пожалуй, самый известный борец за права чернокожих.



Фото: ИТАР-ТАСС

Как и все предыдущие учреждения, колонию закрыли и превратили в музей. Гидами там выступают как бывшие заключенные, так и надзиратели. Сам остров был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Закрывает список печально известный Соловецкий архипелаг, на котором в советское время находились СЛОН (Северные лагеря особого назначения). Позже их переименовали в СТОН (Соловецкая тюрьма особого назначения).

Соловецкий монастырь стал использоваться как тюрьма раньше всех: сюда ссылали неугодных еще в XVI веке, но мировую известность острова получили в начале XX века, во времена репрессий. Первая партия заключенных ступила на острова в 1923 году - их было 2, 5 тысячи человек. За 16 лет количество узников выросло до 20 тысяч человек.



Фото: ИТАР-ТАСС

Северные условия, холодное Белое море и строгий режим делали свое дело: убежать с Соловков было почти невозможно. О суровости режима говорит то, что заключенным разрешалось сидеть на кровати, не опираясь на стену, держа руки на коленях. Водили по двору только на допрос под конвоем, а ботинки полагалось носить без шнурков. В 1939 году СТОН становится филиалом Беломоро-Балтийского лагеря, силами которого строили знаменитый Беломорканал.

Очень подробно быт и особенности "Соловков" описаны у Александра Солженицына в его книге "Архипелаг ГУЛАГ" - 15-е место в списке "100 книг века по версии Le Monde". "Архипелаг ГУЛАГ" печаталась за рубежом - из-за критики системы лагерей в СССР ее не пропустила цензура.

Сейчас Соловецкий монастырь, как и его аналоги, частично превращен в музей. Он находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как объект, который "является выдающимся примером архитектурного ансамбля или ландшафта, которые иллюстрируют значимый период человеческой истории".

Блохин Сергей