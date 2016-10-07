Форма поиска по сайту

07 октября 2016, 10:30

Книжная ярмарка "Университет" пройдет в рамках Всероссийского Фестиваля науки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Шуваловском корпусе МГУ представят книжные новинки и лучшие образцы научно-популярной литературы: здесь открывается Книжная ярмарка "Университет" в рамках Всероссийского фестиваля науки. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Вечером 7 октября здесь соберутся не только физики, но и лирики: на лекции "Поэзия – учебник или нет?" поговорят о нашумевшем 800-страничном труде "Поэзия", который вышел в феврале 2016 года. Он вызвал массу критических отзывов: от абсолютно восторженных до резко критичных. Причина этого – попытка филологов сделать субъективную выборку стихов. Насколько это было правомерно обсудят Кирилл Корчагин, Никита Сунгатов и другие соавторы учебника.

Фестиваль науки пройдет в Москве в шестой раз. По традиции, книги здесь будут продавать сами издательства, поэтому цены будут значительно ниже, чем в магазинах.

Место: Ломоносовский проспект, 27, к. 4, Шуваловский корпус МГУ

Время: 7 октября, начало лекции в 17:00

