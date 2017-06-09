Gorillaz выпустили новый психоделический клип Sleeping Powder

YouTube/Gorillaz

Группа Gorillaz опубликовала на своем YouTube-канале еще один новый клип. Видео было снято на композицию Sleeping Powder с последнего студийного альбома Humanz.

Релиз седьмого альбома группы состоялся в конце апреля. В него вошло 26 композиций. Также музыканты подготовили специальный выпуск винила, на котором записаны еще 14 треков, не вошедших в альбом.

Первый клип за шесть лет Gorillaz выпустили в январе этого года. Видео и композиция Hallelujah Money были записаны при участии британского музыканта Бенджамина Клементина. В апреле появилось еще четыре видео на песни Saturnz Barz, Andromeda, Weʼve Got The Power и Ascension. Ролик Saturnz Barz был снят в формате 360 градусов, то есть зритель сам может выбрать угол обзора видео.

В записи Humanz приняли участие ямайский диджей и певец Popcaan, американский рэпер D.R.A.M., лидер британской группы Savages Дженни Бет, музыкант Ноэл Галлахер, хип-исполнитель Винс Стейплс и британский поэт и композитор Бенджамин Клементин.

[html] [/html]

Видео: YouTube/Gorillaz

Gorillaz – британская виртуальная рок-группа, созданная в 1998 году. Первый студийный альбом был продан тиражом семь миллионов копий, а Gorillaz попали в Книгу рекордов Гиннесса как "Лучшая виртуальная группа". Второй альбом Demon Days был пять раз номинирован на "Грэмми", а также на престижный Mercury Prize. Музыканты тогда не получили этот приз и были исключены из списка претендентов.



[html] [/html]

Видео: YouTube/Gorillaz