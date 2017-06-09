Gorillaz выпустили новый психоделический клип Sleeping Powder

YouTube/Gorillaz
Группа Gorillaz опубликовала на своем YouTube-канале еще один новый клип. Видео было снято на композицию Sleeping Powder с последнего студийного альбома Humanz.
Релиз седьмого альбома группы состоялся в конце апреля. В него вошло 26 композиций. Также музыканты подготовили специальный выпуск винила, на котором записаны еще 14 треков, не вошедших в альбом.
Первый клип за шесть лет Gorillaz выпустили в январе этого года. Видео и композиция Hallelujah Money были записаны при участии британского музыканта Бенджамина Клементина. В апреле появилось еще четыре видео на песни Saturnz Barz, Andromeda, Weʼve Got The Power и Ascension. Ролик Saturnz Barz был снят в формате 360 градусов, то есть зритель сам может выбрать угол обзора видео.
В записи Humanz приняли участие ямайский диджей и певец Popcaan, американский рэпер D.R.A.M., лидер британской группы Savages Дженни Бет, музыкант Ноэл Галлахер, хип-исполнитель Винс Стейплс и британский поэт и композитор Бенджамин Клементин.
