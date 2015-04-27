Особенный композитор: исполнилось 100 лет со дня смерти Александра Скрябина

Александр Скрябин

27 апреля этого года исполнилось сто лет со дня смерти русского композитора и пианиста, новатора и крупнейшего представителя культуры конца XIX века - начала XX века Александра Скрябина. Обозреватель M24.ru Александр Волков анализирует переиздание записей великого композитора.

Свою грандиозную партитуру, которая должна была изменить мир, Александр Николаевич Скрябин начал создавать в 1909 году и ее отзвуки слышны до сих в самых разных жанрах, вплоть до рок-н-ролла. Скрябин был проводником (сейчас сказали бы - криэйтором) идеи о том, что человек велик - в самом обостренном, ярком смысле слова. Именно поэтому он и является автором настоящего звукового чуда, созданного в России, но понятного всему миру, каждому пожелавшему это сделать.

…И шли толпы. И был певучим гром.

И человеку Бог был двойником.

Так Скрябина я видел за роялью.

(Константин Бальмонт. "Эльф",1916)

Мастерство Скрябина во многом базировалось на мастерском умении захватить внимание публики, его манеру исполнения пресса в те годы характеризовала как "священное пламя". Потомок дворянского рода, Скрябин жил в Швейцарии, встречался с Плехановым, издалека сочувствовал революционерам. Путь музыканта был недолог - он прожил 42 года, но успел создать великую музыку и задумать произведение, которое пока не создал никто.

Неповторимая личность Александр Скрябин, не только идеально попал в свое время, но и сумел выразить его предельно четко и красиво. Последние концерты Скрябина состоялись в начале 1915 года. Умер он совсем не в стиле своих симфоний - неудачно выдавил фурункул и получил общее заражение крови. Эпоха закончилась? Но композитор Александр Немтин недавно создал по оставшимся материалам свой вариант начала скрябинской мечты - "Предварительное действо".

Идеи и замыслы Скрябина находили себя в самых инновационных задумках, проектах и даже изобретениях. Так первый уникальный советский синтезатор был назван АНС (по инициалам Скрябина). На нем записывалась музыка с разных полюсов нашей музыкальной цивилизациии – от великих мелодий Эдуарда Артемьева и Альфреда Шнитке до полу-андеграундных песен провокативной группы "Чистая любовь".

Симфоническая музыка Скрябина недавно была издана в виде комплекта Scriabin "Symphonic Works" 4CD ("Мелодия") – записей, сделанных Евгением Светлановым и Госоркестром СССР. Знаменитый дирижер постоянно работал с музыкой Скрябина и три первых альбома комплекта содержат три первые симфонии композитора. Симфония No.1 еще несовершенна, но ее переполняет стремление к просветлению. Это возвышенная музыка - гармоничная часть искусства прошлого века, основанная на удивительных ощущениях.

Симфония No.2 - тревожная музыка борьбы и поиска. Так гармонично передавать неуспокоенность духа дано немногим. Тут сошлись перепады - настроений и громкости, эффектности и аффектированности. Финал позитивен, но симфония не уходит в трансцендентность, мистику - она остается музыкой жизни, победы над обстоятельствами.

Симфония No.3 "Божественная поэма" стремится объять необъятное. Это норма для симфонизма, для большого музыканта, но у Скрябина вечные темы звучат понятно любому человеку. Сомнения, история заблуждения, гордость за человечество, способность бороться, выливаются в стремление - к пониманию смысла жизни, цели действия, прелести музыки, божественной игры. Все это звучит чрезвычайно пафосно, импрессионистично и многозначно. Борьба у Скрябина всегда красива, голова всегда гордо поднята, и все заканчивается ликованием, победой и апофеозом!

Четвертый альбом комплекта собрал произведения меньшей продолжительности, но самые известные: и благодаря их идеям, и из-за удивительных, запоминающихся названий. Первой идет "Поэма экстаза", которую называют Симфония No.4. Скрябин создает произведение мучительное и сильное, совершенное и экзальтированное, концентрирующее мысли и чувства, которые испытывает человек, идущий через взросление духа.

В пятой симфонии "Прометей" ("Поэма огня") с оркестром Светланова играет Святослав Рихтер (фортепиано). Содержание – выражение "активной энергии вселенной". Особенностью произведения является световая партитура – "Световой клавир". Композитор соединил звук и свет, сделал то, что никто не может осознать и сейчас. Очевидная идея пока что мутировала в моргание дискотечной цветомузыки и игру фонтанов и фейерверков на пафосных мероприятиях. Реальная музыка цвета ждет своего часа. Также в альбом включен ранний опус "Мечты" – они у композитора были далеко не безмятежны. В наше время видео с музыкой Скрябина нередко украшается картинами на темы фэнтазийных катаклизмов и творчеством сюрреалистов – так заменяют в сети "Световой клавир".

"Поэма Экстаза" и "Прометей" были предисловием великой Мистерии, которая включала бы не только звуки, но цвета, запахи, движения и архитектуру, должна была соединить Дух с Материей и, уничтожив Вселенную, создать новую. Такие задачи тогда ставились перед музыкой, которая, уже скоро - через Симфонию гудков, начала движение к нашим дням. Но та эпоха – время перелома столетий и начала нового века – созвучна нашей. Связь времен в этом месте, в этой истории очень чувствуется - например, Скрябин давал уроки композиции Борису Пастернаку.

Многие идеи, важные для Скрябина, - свобода, идеалы, братство - сейчас звучат, как усталые лозунги, но это, согласитесь, уже проблема нашего времени. Рок-н-рольщики борющиеся с бытовыми и политическими неурядицами в сравнении со Скрябиным – простые реалисты. Ну, а про поп-музыку не будем.