В кинотеатре 35mm пройдет фестиваль итальянских комедий

Фото: Москва 24

В кинотеатре 35mm, расположенном по адресу ул. Покровка, дом 47/24 с 1 по 7 августа пройдет фестиваль итальянских комедий. Он носит название Felicita Italiana, сообщается на сайте кинотеатра.

В рамках фестиваля будет показано 8 картин, снятых в 2010-2011 годах. По традиции, принятой в кинотеатре, фильмы будут показываться на языке оригинала с субтитрами на русском языке.

Фестиваль откроется 1 августа фильмом "Промах" режиссёра Маттео Ровере. В картине повествуется об отношениях 30-летнего графолога и его 17-летней сводной сестры. Также будут показаны картины "Незрелые", "Берегись! Криптонит!", обладатель "Золотого глобуса" за лучшую комедию "Секс бесплатно, любовь – за деньги", "Первые в списке", "Ништяк" и "Женщина моей жизни".

Завершится фестиваль 7 августа повторным показом "Промаха".