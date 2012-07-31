Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

31 июля 2012, 17:51

В кинотеатре 35mm пройдет фестиваль итальянских комедий

кинотеатры фестивали кино фестивали и праздники

Фото: Москва 24

В кинотеатре 35mm, расположенном по адресу ул. Покровка, дом 47/24 с 1 по 7 августа пройдет фестиваль итальянских комедий. Он носит название Felicita Italiana, сообщается на сайте кинотеатра.

В рамках фестиваля будет показано 8 картин, снятых в 2010-2011 годах. По традиции, принятой в кинотеатре, фильмы будут показываться на языке оригинала с субтитрами на русском языке.

Фестиваль откроется 1 августа фильмом "Промах" режиссёра Маттео Ровере. В картине повествуется об отношениях 30-летнего графолога и его 17-летней сводной сестры. Также будут показаны картины "Незрелые", "Берегись! Криптонит!", обладатель "Золотого глобуса" за лучшую комедию "Секс бесплатно, любовь – за деньги", "Первые в списке", "Ништяк" и "Женщина моей жизни".

Завершится фестиваль 7 августа повторным показом "Промаха".

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать